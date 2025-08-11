快訊

黃國昌表態投入2026新北市長選舉 國民黨回應了

盧秀燕考慮不選…為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

中職／遭富邦悍將註銷 富藍戈首吐心聲 「我的心告訴我,我會回來」

南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便 今開工打通東西側

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便，今天開工將打通東西兩側方便人車通行。圖／台鐵提供
南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便,今天開工將打通東西兩側方便人車通行。圖／台鐵提供

南科學園區就業人口持續暴增，影響所及官田拔林車站人流也不斷增加，拔林車站僅東側月台入口，車輛集中單側，一位難求。地方陳情10多年的希望終於成真，跨站天橋及電梯今天開工。

立委郭國文說，之前收到當地里長、議員陳情後，經多次會勘加上努力訴求，歷經10年的地方期待，成功爭取5008萬興建跨站天橋及電梯，今天舉辦開工儀式。預計2027年6月完工即可開放使用。

郭國文指出，拔林車站目前是無人車站，且僅東側有月台出入口，但當地人口稠密區多在西側，民眾日常使用不便，他的團隊會勘後認為可跨站式天橋讓東西側皆可通行，如此一來車站兩側都能停車，便增加居民便利性，同時改善停車問題。

郭國文說，南科發展越來越蓬勃，也帶動到距離南科車站僅8分鐘拔林車站發展，搭乘需求甚至高於部分小型有人車站，所以同樣爭取無障礙設施，讓無人車站的空間更加友善。

他表示，完工後可望大幅提升通勤人員便利及無障礙服務範圍，並提升一般行人穿越鐵路安全，舒緩區域停車需求，是一舉多贏的工程，自己未來也會爭取T-bike等進駐，加強公共運輸的多元及便利性。

南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便，今天開工將打通東西兩側方便人車通行。圖／郭國文提供
南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便，今天開工將打通東西兩側方便人車通行。圖／郭國文提供
南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便，今天開工將打通東西兩側方便人車通行。圖／台鐵提供
南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便，今天開工將打通東西兩側方便人車通行。圖／台鐵提供
南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便，今天開工將打通東西兩側方便人車通行。圖／郭國文提供
南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便，今天開工將打通東西兩側方便人車通行。圖／郭國文提供
南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便，今天開工將打通東西兩側方便人車通行。圖／郭國文提供
南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便，今天開工將打通東西兩側方便人車通行。圖／郭國文提供
南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便，今天開工將打通東西兩側方便人車通行。圖／台鐵提供
南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便，今天開工將打通東西兩側方便人車通行。圖／台鐵提供
南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便，今天開工將打通東西兩側方便人車通行。圖／郭國文提供
南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便，今天開工將打通東西兩側方便人車通行。圖／郭國文提供

