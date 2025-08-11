聽新聞
0:00 / 0:00
南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便 今開工打通東西側
台南科學園區就業人口持續暴增，影響所及官田拔林車站人流也不斷增加，拔林車站僅東側月台入口，車輛集中單側，一位難求。地方陳情10多年的希望終於成真，跨站天橋及電梯今天開工。
立委郭國文說，之前收到當地里長、議員陳情後，經多次會勘加上努力訴求，歷經10年的地方期待，成功爭取5008萬興建跨站天橋及電梯，今天舉辦開工儀式。預計2027年6月完工即可開放使用。
郭國文指出，拔林車站目前是無人車站，且僅東側有月台出入口，但當地人口稠密區多在西側，民眾日常使用不便，他的團隊會勘後認為可跨站式天橋讓東西側皆可通行，如此一來車站兩側都能停車，便增加居民便利性，同時改善停車問題。
郭國文說，南科發展越來越蓬勃，也帶動到距離南科車站僅8分鐘拔林車站發展，搭乘需求甚至高於部分小型有人車站，所以同樣爭取無障礙設施，讓無人車站的空間更加友善。
他表示，完工後可望大幅提升通勤人員便利及無障礙服務範圍，並提升一般行人穿越鐵路安全，舒緩區域停車需求，是一舉多贏的工程，自己未來也會爭取T-bike等進駐，加強公共運輸的多元及便利性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言