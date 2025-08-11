聽新聞
閒置校園規畫臨時安置場所 南市府：已整備設置20戶
楊柳颱風恐以中颱之姿預計在周三侵襲台灣，且路徑更為偏西、偏南，南部地區也將受到衝擊，其中，台南正處於丹娜絲颱風重建期，民眾勢必將再度整備防颱，台南市政府今早先進行丹娜絲颱風災後復原進度說明，預計下午4點針對楊柳颱風開防災會議。
秘書長尤天厚表示，災區房屋媒合修繕目前量能仍相當充足，呼籲受災戶把握時間向所在地區公所提出修繕媒合申請，以利加速家園恢復工作，此外，工務局為避免民眾遭遇詐騙或良莠不齊廠商，已設置「災後修繕媒合平台」，鼓勵受災戶與政府媒合的廠商簽約。
工務局說明，自7月底開始媒合以來，截至昨天已媒合廠商有215家，登記申請修繕件數達2083件，目前施工中戶數有37件，已完成施工則有33件。
此外，未來仍有臨時安置受災戶需求，南市府經盤點規畫，工務局已在北門國小玉湖校區及蚵寮國小雙春校區設立臨時安置場所，以雙人房為主，擁有獨立空間，可保有個人隱私，目前已完成設置20戶，北門玉湖分校6戶、蚵寮雙春分校完成14戶。
