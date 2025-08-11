閒置校園規畫臨時安置場所 南市府：已整備設置20戶

楊柳颱風恐以中颱之姿預計在周三侵襲台灣，且路徑更為偏西、偏南，南部地區也將受到衝擊，其中，台南正處於丹娜絲颱風重建期，民眾勢必將再度整備防颱，台南市政府今早先進行丹娜絲颱風災後復原進度說明，預計下午4點針對楊柳颱風開防災會議。

秘書長尤天厚表示，災區房屋媒合修繕目前量能仍相當充足，呼籲受災戶把握時間向所在地區公所提出修繕媒合申請，以利加速家園恢復工作，此外，工務局為避免民眾遭遇詐騙或良莠不齊廠商，已設置「災後修繕媒合平台」，鼓勵受災戶與政府媒合的廠商簽約。

工務局說明，自7月底開始媒合以來，截至昨天已媒合廠商有215家，登記申請修繕件數達2083件，目前施工中戶數有37件，已完成施工則有33件。