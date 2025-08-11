快訊

黃國昌表態投入2026新北市長選舉 國民黨回應了

盧秀燕考慮不選…為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

中職／遭富邦悍將註銷 富藍戈首吐心聲 「我的心告訴我，我會回來」

聽新聞
0:00 / 0:00

閒置校園規畫臨時安置場所 南市府：已整備設置20戶

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
楊柳颱風恐以中颱之姿預計在周三侵襲台灣，且路徑更為偏西、偏南，南部地區也將受到衝擊，台南目前正處於丹娜絲颱風重建期，民眾勢必將再度整備防颱，台南市政府今早也先進行丹娜絲颱風災後復原進度說明。圖／南市府提供
楊柳颱風恐以中颱之姿預計在周三侵襲台灣，且路徑更為偏西、偏南，南部地區也將受到衝擊，台南目前正處於丹娜絲颱風重建期，民眾勢必將再度整備防颱，台南市政府今早也先進行丹娜絲颱風災後復原進度說明。圖／南市府提供

楊柳颱風恐以中颱之姿預計在周三侵襲台灣，且路徑更為偏西、偏南，南部地區也將受到衝擊，其中，台南正處於丹娜絲颱風重建期，民眾勢必將再度整備防颱，台南市政府今早先進行丹娜絲颱風災後復原進度說明，預計下午4點針對楊柳颱風開防災會議。

秘書長尤天厚表示，災區房屋媒合修繕目前量能仍相當充足，呼籲受災戶把握時間向所在地區公所提出修繕媒合申請，以利加速家園恢復工作，此外，工務局為避免民眾遭遇詐騙或良莠不齊廠商，已設置「災後修繕媒合平台」，鼓勵受災戶與政府媒合的廠商簽約。

工務局說明，自7月底開始媒合以來，截至昨天已媒合廠商有215家，登記申請修繕件數達2083件，目前施工中戶數有37件，已完成施工則有33件。

此外，未來仍有臨時安置受災戶需求，南市府經盤點規畫，工務局已在北門國小玉湖校區及蚵寮國小雙春校區設立臨時安置場所，以雙人房為主，擁有獨立空間，可保有個人隱私，目前已完成設置20戶，北門玉湖分校6戶、蚵寮雙春分校完成14戶。

南市府指出，災區房屋媒合修繕目前量能仍相當充足，呼籲受災戶把握時間向所在地區公所提出修繕媒合申請。圖／南市工務局提供
南市府指出，災區房屋媒合修繕目前量能仍相當充足，呼籲受災戶把握時間向所在地區公所提出修繕媒合申請。圖／南市工務局提供
未來仍有臨時安置受災戶需求，南市府經盤點規畫，已在北門國小玉湖校區及蚵寮國小雙春校區設立臨時安置場所，目前已完成設置20戶。圖／南市工務局提供
未來仍有臨時安置受災戶需求，南市府經盤點規畫，已在北門國小玉湖校區及蚵寮國小雙春校區設立臨時安置場所，目前已完成設置20戶。圖／南市工務局提供

受災戶 楊柳颱風 丹娜絲颱風

延伸閱讀

楊柳颱風估周三午登陸花東傍晚離陸 氣象署今深夜到明天發海警陸警

楊柳颱風若登陸會有颱風假嗎？氣象粉專這樣說

楊柳颱風路徑南移恐花東登陸 吳德榮：周三風雨最劇烈

核撥率僅20％…台南屋損補助申請爆量3.2萬戶 基層公務員壓力大

相關新聞

豪雨來就封 雲林豐岡橋抬高改建經費卡關

雲林縣豐岡橋橫跨斗南鎮與大埤鄉交界的大湖口溪，但橋梁通洪斷面不足，遇豪雨常需封橋，縣府爭取改建經費2.68億元，水利署僅...

從災後到重生 台南濱海景點、盛夏活動熱力回歸

丹娜絲颱風重創台南，不僅上萬戶民宅受到損壞，台南各地觀光景點及設施也受到影響，經中央及地方投入災區重建與清理作業，目前景...

南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便 今開工打通東西側

台南科學園區就業人口持續暴增，影響所及官田拔林車站人流也不斷增加，拔林車站僅東側月台入口，車輛集中單側，一位難求。地方陳...

閒置校園規畫臨時安置場所 南市府：已整備設置20戶

楊柳颱風恐以中颱之姿預計在周三侵襲台灣，且路徑更為偏西、偏南，南部地區也將受到衝擊，其中，台南正處於丹娜絲颱風重建期，民...

「通風好 性命保」 台南市一氧化碳中毒四格漫畫優選作品出爐

台南市政府4月開跑的「114年防範居家一氧化碳中毒青少年四格漫畫活動」競賽，7月底圓滿落幕，總計收到172件作品，展現國...

颱風楊柳接近 嘉縣政府呼籲防颱 有災損通報拍照佐證

中央氣象署颱風預報8月13日至14日期間楊柳颱風將對嘉義陸地及海域構成威脅，嘉義縣政府呼籲農漁民及作業船隻注意颱風動態並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。