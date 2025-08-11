「通風好 性命保」 台南市一氧化碳中毒四格漫畫優選作品出爐

台南市政府4月開跑的「114年防範居家一氧化碳中毒青少年四格漫畫活動」競賽，7月底圓滿落幕，總計收到172件作品，展現國、高中學子們創意與巧思，結合創意與居家安全意識，以生動詼諧的方式傳遞防範中毒知識，選出國中組及高中組各6件優選作品。

高中組與國中組優選學校與作品如下：國中組南新國中「一氧化碳防備戰」、永康國中「預防隱形殺手CO」、瀛海中學「通風好性命保，預防一氧化碳中毒」、「CNS的鋼鐵意志」共2件；民德國中「防範一氧化碳，正確安裝燃氣熱水器」、後甲國中「一氧化碳中毒」。高中組黎明中學「氧天長碳」、臺南一中「浴室中的無聲殺手」、新營高中「避免中毒小叮嚀」、「浴室裡的隱形殺手」共2件；慈濟高中「通風保安康，一氧化碳跑光光」、後壁高中「消滅一氧化碳攻略」。

台南市消防局本月6日聘任台南大學視覺藝術與設計學系副教授李香蓮、東海大學美術系講師林彥良及危險物品管理科長陳雄森擔任評審，選出國中組及高中組各6件優選作品，將提報至內政部消防署參加全國總決賽。

學子主題如「通風好 性命保」、「通風保安康 一氧化碳跑光光」、「防範一氧化碳中毒遊戲PLAY」，漫畫競賽結合創意與居家安全意識，展現創意與巧思，每一幅四格漫畫趣味橫生；另外還有各組佳作15名，頒發獎狀及紀念品，由所屬國高中公開表揚，肯定努力付出及用心。