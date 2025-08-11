台南五條港社造票選 雲林土庫夜卡古特展

用文創活化地方，台南市中西區公所今年社造審議主題為「議起來五條港」，將透過公民票選出行動方案，另，雲林土庫鎮多名年輕人透過田野調查，昨在萬得老醫院開辦「土庫夜卡古」特展，重溫早年土庫不夜城祕辛軼聞。

台南市中西區公所今年社造計畫審議主題是「議起來五條港」，有6個行動方案，即日起公民投票，明年由公所執行。圖／南市中西區公所提供 五條港是清朝中西區內的5條商用港道，曾為府城商業門戶，此次6個方案兼具文化深度與觀光特色，其中方案「五條港轉大人－活動體驗」以台南傳統「做十六歲」成年禮為靈感，結合「禮、樂、射、御、書、數」六藝闖關；方案「五條港－四季傳奇之旅」規畫春夏秋冬4大主題，融合廟宇文化辧多元體驗活動；方案「歷食引水人培訓」則整合現有文史、飲食、建築與地方記憶資源，建構五條港文史認識教育系統，培訓導覽志工成為在地引水人。

中西區長蔡佳甫說，邀16歲以上設籍、就學、就業或居住台南的市民朋友踴躍投票，共同決定五條港永續未來，獲選方案明年由公所執行；即起至17日完成網路投票可參加抽獎，意洽「中西區－府城之心」臉書粉專。

此外，雲林土庫鎮8名熱愛家鄉青年，多年來深入鎮區17個里，訪談上百位地方耆老、探索許多在地人文故事，去年成立土庫知識青年發展協會，爭取農業部計畫、彙整田調資料開辦土庫夜卡古特展，策展人郭冠宏說，調查顯示土庫曾是雲林農商重鎮，商業交易集中在第一市場周邊街區，1950年代匯集百貨商行、小吃餐館，甚至還有戲院、酒樓（菜店）等，尤其夜生活風行，直到指標性的明星戲院歇業，繁華褪色。

郭冠宏說，透過特展還原土庫街區歷史現場，記錄土庫人1天生活，從早上菜市仔、午間店家再到戲院看戲、酒樓燈紅酒綠夜生活，讓民眾走進記憶場域。展期即起至8月24日，民眾可至12商家，集滿標章換紀念品。