台南石綿瓦 民代籲政府主動清

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南據估計約有1萬公噸石綿瓦待清除，圖為七股區路邊昨天可見1包包用太空包裝起、待清運的石綿瓦廢棄物。記者萬于甄／攝影
台南據估計約有1萬公噸石綿瓦待清除，圖為七股區路邊昨天可見1包包用太空包裝起、待清運的石綿瓦廢棄物。記者萬于甄／攝影

丹娜絲颱風重創嘉南地區上萬戶房屋，屋頂破損造成大量廢石綿瓦，據估計台南整體約1萬公噸待清，清運約不到1成，但有工人打包石綿瓦後雙眼紅腫、也有受災戶憂敲碎引發的纖維粉塵殘害健康，民代昨喊話應編經費主動協助拆除；市府表示，滾動檢討清理機制。

南市府說明，為加速各災後住戶石綿建材清理，聯合各區公所及里長提供便捷協助，包括主動巡查、發送太空包、增派清運車輛機具，若民眾自行包妥石綿卻未事前登記，也會主動清運；累計迄今，環保局已清運1014件，累計達1273公噸。

立委林俊憲郭國文昨開記者會，要求政府除協助專案清運，更應編列經費主動協助民眾拆除石綿瓦；林俊憲說，近期勘災有豬農反映，飼養場的石綿瓦屋頂被吹壞，找工人協助清理，孰料工人打包完石綿瓦後各個「眼睛紅腫的不像話」，後來才知道是石綿瓦所致。

林俊憲指出，一般民眾根本不知道該如何清理石綿瓦，勞動部近期才公布清運須穿防護衣，戴N95口罩、護目鏡、手套等，否則石綿瓦恐從皮膚滲透，造成健康危害，因應石綿瓦拆除須有專業的步驟及方式，政府更應透過特別預算條例，編列專案拆除經費。

郭國文則認為，石綿瓦目前「被動處理」，沒有完善的追蹤機制、無人居住地區沒有專責清運等問題，這次風災台南整體有約1萬公噸的石綿瓦需要清除，截至目前1個月僅清運約不到1成，行政院目前核定專案僅有環境部涉及清除的7.8億元，因此與林俊憲共同提案，爭取政府「主動」補助清除、納入「重建特別條例」，若災民想拆石綿瓦，就能請專業工班到場協助。

佳里區林姓市民說，石綿瓦屋頂拆下後，想裝進太空包都需先敲碎，否則裝不進去，哪能不碰到石綿瓦粉塵？且目前僅新營、七股、後壁及白河區公所有提供石綿瓦防護包，其他居民要領取還要大老遠奔波，且向環保局申請清運石綿瓦須排時間，不一定是自己有空的時間，許多石綿瓦仍堆置在路旁，造成左鄰右舍人心惶惶。

