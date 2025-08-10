聽新聞
嘉縣消防夏令營還能玩到布袋戲偶 防災知識這樣融入
為提高消防安全意識與防災知識，嘉義縣消防局今天舉辦消防文化夏令營，藉由影音探測器、機器人、地震、聲納探測器等與孩童互動，也邀請在地布袋戲偶團操偶及紙藝教學，在學習消防知識的同時，也能瞭解在地文化魅力。縣長翁章梁表示，活動讓孩子從小扎根、認識消防工作，在玩的過程也學到知識。
夏令營活動邀請三昧堂創意木偶團隊，精彩表演帶領孩子們進入一個富有想像力的世界，透過栩栩如生的木偶劇，不僅學習消防安全知識，還能在故事中鍛鍊反應與應對能力，加強安全意識；嘉縣紙藝文化協會也令活動更加多元、豐富，孩子們親手體驗傳統的紙藝製作，深入認識這項具有文化意義的藝術，啟發創意，感受文化承載的重要性。
翁章梁說，暑假期間因為颱風丹娜絲及水災打亂大家正常生活，災害慢慢過去後，消防局動員舉辦夏令營，讓孩子從小扎根、認識消防工作，一旦碰到狀況就能立即有自救概念，希望孩子們在玩的過程也學到知識，而風災、水災的重建工作縣府也一直在彙整、呈報，用最快的速度回歸正常生活，請民眾放心。
