公民審議好好玩 愛台南的創意這樣激盪出來

台南市審議社造計畫經由民眾出點子，以公民票選出執行的行動方案，讓公部門曾想過或是不敢嘗試的點子，不得不執行，也因突破了框架，而有驚喜收穫。安平、中西區公所已產出多個行動方案票選中，公部門也看到了新點子，包含結合24節氣串連廟宇、5條港100種玩法、戲劇導覽等，讓來過的遊客玩得不夠，還想再來玩。

文化局副局長林韋旭表示，推動公民審議10年，這是一較低門檻，讓民眾提出想像且能容易達成的行動，台南推動有成一直是各縣市來觀摩對象，今年有4行政區獲補助執行。由於看到實施的成果，在即將召開的社造委員會，會鼓勵更多區公所參與，透過「知情、平等、包容與共識」激盪地方創意，強化凝聚力、提升民主素養，讓民眾的聲音參與在地發展。

中西區公所人文課長洪琬怡分享，公所從一開始就每年提計畫參與審議社造計畫，累積10年經驗，也深刻體會到，透此公民審議的方式，讓更多人注意到在地政策。像這次中西區推出的主題是五條港，在說明會就先讓民眾了解這裡過去到現在的發展，以及曾辦了那些大型活動，進而讓民眾想，有何不足處，還要做什麼？就這樣搭起橋梁，有興趣的民眾、團體也腦力激盪提出各種創意想法。

傳統上五條港就是一條觀光路線，但是民眾提出的行動方案可精采多了，可化為百條遊玩，每條都有不同的場景與語故事，是一種接力導覽的概念。有大學教授提出「四季傳奇之旅」規畫春夏秋冬四大主題，融合廟宇文化特色，隨季節更迭辧理不同體驗活動，如藥王廟主祀神農氏有「嚐百草」的信仰傳說，結合五條港歷史上曾為漢藥材進口集散地，規畫「食百二」主題活動。透過公民審議，公部門更了解民眾的想法與期待，而在執行時也更拉近與民眾的距離。