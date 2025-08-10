快訊

80歲像50歲！美國「超級老人」研究 曝光長壽記憶力的秘密

2年條款生效！白營7立委明年離任 黃國昌曝「未來規劃」：更重要戰鬥位置

中職／妹妹債主喊還錢 岳東華、岳少華、岳政華發聲明

公民審議好好玩 愛台南的創意這樣激盪出來

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市審議社造計畫經由民眾出點子，以公民票選出執行的行動方案，讓公部門曾想過或是不敢嘗試的點子，不得不執行，也因突破了框架，而有驚喜收穫。圖／台南市安平區公所提供
台南市審議社造計畫經由民眾出點子，以公民票選出執行的行動方案，讓公部門曾想過或是不敢嘗試的點子，不得不執行，也因突破了框架，而有驚喜收穫。圖／台南市安平區公所提供

台南市審議社造計畫經由民眾出點子，以公民票選出執行的行動方案，讓公部門曾想過或是不敢嘗試的點子，不得不執行，也因突破了框架，而有驚喜收穫。安平、中西區公所已產出多個行動方案票選中，公部門也看到了新點子，包含結合24節氣串連廟宇、5條港100種玩法、戲劇導覽等，讓來過的遊客玩得不夠，還想再來玩。

文化局副局長林韋旭表示，推動公民審議10年，這是一較低門檻，讓民眾提出想像且能容易達成的行動，台南推動有成一直是各縣市來觀摩對象，今年有4行政區獲補助執行。由於看到實施的成果，在即將召開的社造委員會，會鼓勵更多區公所參與，透過「知情、平等、包容與共識」激盪地方創意，強化凝聚力、提升民主素養，讓民眾的聲音參與在地發展。

中西區公所人文課長洪琬怡分享，公所從一開始就每年提計畫參與審議社造計畫，累積10年經驗，也深刻體會到，透此公民審議的方式，讓更多人注意到在地政策。像這次中西區推出的主題是五條港，在說明會就先讓民眾了解這裡過去到現在的發展，以及曾辦了那些大型活動，進而讓民眾想，有何不足處，還要做什麼？就這樣搭起橋梁，有興趣的民眾、團體也腦力激盪提出各種創意想法。

傳統上五條港就是一條觀光路線，但是民眾提出的行動方案可精采多了，可化為百條遊玩，每條都有不同的場景與語故事，是一種接力導覽的概念。有大學教授提出「四季傳奇之旅」規畫春夏秋冬四大主題，融合廟宇文化特色，隨季節更迭辧理不同體驗活動，如藥王廟主祀神農氏有「嚐百草」的信仰傳說，結合五條港歷史上曾為漢藥材進口集散地，規畫「食百二」主題活動。透過公民審議，公部門更了解民眾的想法與期待，而在執行時也更拉近與民眾的距離。

南市審議社造計畫邁入第10年，今年度文化局和仁德、中西、安平、後壁四區公所攜手合作，持續深耕「公民審議暨參與式預算」社區營造計畫，邀請各區居民透過對話機制，共同激盪地方創意。仁德區主題「藝起想想 仁德共好」、中西區「議起五條港：文化觀光永續同行」、安平區「從王城到府城：進城祝壽去」、後壁區「一起讓菁寮市場變得更好」

台南市審議社造計畫經由民眾出點子，以公民票選出執行的行動方案，讓公部門曾想過或是不敢嘗試的點子，不得不執行，也因突破了框架，而有驚喜收穫。圖／台南市中西區公所提供
台南市審議社造計畫經由民眾出點子，以公民票選出執行的行動方案，讓公部門曾想過或是不敢嘗試的點子，不得不執行，也因突破了框架，而有驚喜收穫。圖／台南市中西區公所提供

台南 文化局

延伸閱讀

斥資近24億…台南安平漁港跨港大橋施工2年 進度曝光

台南安平街頭晚間「喪屍」倒臥馬路中？員警關切她竟當場拿出煙彈吸食

台南安平靈濟殿百年孤祭二部曲 快來報名夏令營體驗文化資產

國家級警報響！雷雨胞接近 大雷雨轟炸台南多處淹水警戒

相關新聞

土庫萬得老醫院「土庫夜卡古」特展 還原老鎮繁華的歷史現場

雲林縣土庫鎮8位年輕人將多年田美野調查的資料彙整後，今天在土庫街區一家老醫院開辦「土庫夜卡古」特展，帶領民眾深度認識土庫...

嘉市美味、工藝進軍台日市集 提升國際能見度

嘉義市政府團隊於日本關西地區展開一系列文化與城市設計交流參訪，昨天行程來到大阪梅田 Grand Green Osaka ...

嘉義159甲線 列高度致災路段整治

嘉義縣道159甲線大華公路是嘉義市往來阿里山要道，因地質破碎脆弱，逢雨崩塌，7月西南氣流豪雨40.5至42公里路段共3處...

嘉義縣159甲線遇大雨就坍方 列高度致災路段將分期整治

嘉義縣道159甲線大華公路是嘉義市區到阿里山的交通要道，因地質破碎脆弱，每逢大雨就會崩塌，7月豪雨在40.5公里至42公...

土庫親水節清涼開戰 水花四濺千人嗨玩、限量水槍明日續送

雲林土庫鎮親水節今天熱鬧開場，鎮公所去年首辦即獲好評，今年擴大規模，在土庫國小操場打造水中城堡、超長滑水道與大型氣墊水池...

台南南區喜樹灣裡市地重劃區11日起公告30天 年底啟用

台南市南區喜樹灣裡市地重劃區將於8月11日起公告30天，土地所有權人可在公告期間至南區區公所閱覽分配圖冊，公告後將進行異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。