台南菜寮溪連雨後地貌變 化石採集市府籲注意安全

台南左鎮區知名化石採集地菜寮溪因日前雨勢沖刷與泥砂堆積，造成局部區域與原地貌出現數公尺落差，左鎮化石園區呼籲利用暑假前往採集愛好者注意安全，切勿單獨行動。

左鎮化石園區工作人員告訴中央社記者，菜寮溪流域地層橫跨多個地質時期，同時出土海相與陸相化石，包括貝類、珊瑚、魚類等海洋生物化石，以及象類、鹿類等已滅絕大型哺乳動物化石。

左鎮化石園區指出，這些發現不僅是研究台灣古氣候與地形變遷重要證據，也見證數百萬年間地質與環境劇變，被譽為台灣地質演化活教材。

左鎮化石園區表示，菜寮溪與澎湖水道、墾丁龍蝦洞並列台灣三大化石動物群重要產地，至今仍持續有新化石出土，吸引各地化石迷前往探訪。

左鎮化石園區指出，今年暑假，台灣化石熱潮再度升溫，北、中、南三地博物館同步推出化石主題展覽，左鎮化石園區推出「遠古爬爬走」特展，展示古代爬行動物多樣性，豐富展覽吸引民眾走進博物館，也引起更多人想親自走訪野外化石產地興趣。

左鎮化石園區強調，夏季山區受熱對流影響，午後天氣變化快，暴雨可能在短時間內造成溪水暴漲與地形崩塌，增加單獨探勘危險性，呼籲愛好者應結伴同行並告知家人行程，最好聘請熟悉地形的當地嚮導陪同，以避免誤入危險地區，確保安全。