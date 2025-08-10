災後自己家園自己整理 嘉義太保近4百志工齊出力

嘉義太保市公所發起災後市容清理與環境整頓行動，近400名市民報名當志工，今天手持掃帚、戴斗笠一同清理颱風及水災帶來的髒亂景象，展現團結力量，自己家園自己整理。

颱風丹娜絲及0728豪雨重創太保，為加速家園重建腳步，太保市公所啟動災後復原機制，今天號召里辦公處、社區發展協會及水環境巡守隊，投入災後市容清理與環境整頓行動。

太保市公所今天發布新聞稿表示，近400名志工報名參與，先進行市政路（麻太路）兩側近20公里，人行道路面及排水孔的大清掃，再回到各自社區清掃，展現太保市民團結力量。

太保市長鄭淑分說，重建作業及早完成，不僅能讓市民早日安心回歸日常生活，也有助於面對接下來可能出現強降雨時，提升整體環境排水與防護能力，減少二次災害發生風險。

鄭淑分強調，此次風災及水災，再次呈現里政及社區系統重要性，特別感謝各里里長、社區理事長與平日默默付出的志工夥伴，願意在第一時間挺身而出，主動清掃巷弄、協助弱勢家庭送餐，守護自己家園。

鄭淑分表示，風災過後蚊蟲孳生與病媒防治也是重點工作之一，針對淹水區域，公所已進行消毒作業，由專車進行淹水區域消毒；公所另採購漂白水，由里長協助發放，供淹水家戶進行屋內消毒，強化環境衛生。