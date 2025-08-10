快訊

連2震！花蓮發生規模5.2地震 7分鐘後再有規模4.2地震

關島外海5.9極淺層地震！ 深度僅10公里

彰化雙屍案 女童母悲憤：解剖後女兒舌頭和咽喉不見 彰檢說明了　

聽新聞
0:00 / 0:00

土庫萬得老醫院「土庫夜卡古」特展 還原老鎮繁華的歷史現場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
8位土庫年輕人多年對家鄉的田野調查，在市街最大的萬得醫院策展，還原「繁華夜都市」引領走進時光隧道，探悉土庫人早年的生活樣態。記者蔡維斌／攝影
8位土庫年輕人多年對家鄉的田野調查，在市街最大的萬得醫院策展，還原「繁華夜都市」引領走進時光隧道，探悉土庫人早年的生活樣態。記者蔡維斌／攝影

雲林縣土庫鎮8位年輕人將多年田美野調查的資料彙整後，今天在土庫街區一家老醫院開辦「土庫夜卡古」特展，帶領民眾深度認識土庫人的生活樣態和故事，重溫5、60年代「土庫不夜城」許多不為人知的秘辛軼聞，展期即日起至8月24日。

一群熱愛家鄉的土庫鎮大學青年集結，多年來深入鎮區17個里，訪談上百位地方耆老、探索許多在地人文故事，並於去年成立土庫知識青年發展協會，爭取農業部農村水保署「大專生洄游農村競賽」規畫相關特展，重建老鎮生命活力。

「土庫夜卡古」策展人郭冠宏表示，田野調查顯示以農產為主的土庫，曾是雲林的農商重鎮，商業交易集中在第一市場周邊街區，1950年代匯集百貨商行、小吃餐館，甚至還有戲院、酒樓（菜店）等，商賈雲集繁華一時，尤其夜生活風行，形塑土庫成為熱鬧ㄟ夜都市，直到指標性的明星戲院歇業，商店漸去，繁華褪色。

郭冠宏說，農商孕育土庫豐厚文化，多年田調發掘許多有趣珍貴的鄉野軼事，期待透過特展讓更多人深度了解古早在地人的生活風貌，還原土庫街區的歷史現場，從早上菜市仔、午間店家再到戲院看戲、酒樓燈紅酒綠的夜生活，紀錄土庫人一天的生活樣態，讓民眾與老鎮連結，走進記憶場域。

特展美編設計李亞峻表示，回顧土庫前世今生，展場有每個年代的大事看板，設計蜿蜒的曲線動線，表達土庫走過繁落、沒落的時間軸，一路介紹店家農商特色故事，讓年輕人與老長輩對話交流，尤其展場所在的萬得醫院，也是別具歷史的老醫院本身就有無數溫馨故事，走進展場宛如走進時光隧道。

郭冠宏表示，展期民眾可到指定的12個商家，集滿12標章後可兌換限量特展紀念品，歡迎大家到土庫探索老鎮的新生命。

8位土庫年輕人多年對家鄉的田野調查，在市街最大的萬得醫院策展，還原「繁華夜都市」引領走進時光隧道，探悉土庫人早年的生活樣態。記者蔡維斌／攝影
8位土庫年輕人多年對家鄉的田野調查，在市街最大的萬得醫院策展，還原「繁華夜都市」引領走進時光隧道，探悉土庫人早年的生活樣態。記者蔡維斌／攝影
8位土庫年輕人多在市街萬得老醫院策展，紅磚牆面上還原古早「繁華夜都市」現場，探悉土庫人的生活樣態更有味。記者蔡維斌／攝影
8位土庫年輕人多在市街萬得老醫院策展，紅磚牆面上還原古早「繁華夜都市」現場，探悉土庫人的生活樣態更有味。記者蔡維斌／攝影
8位土庫年輕人多年對家鄉的田野調查，在市街萬得老醫院策展，探索土庫「繁華夜都市」生活樣態並對未來有諸多期許。記者蔡維斌／攝影
8位土庫年輕人多年對家鄉的田野調查，在市街萬得老醫院策展，探索土庫「繁華夜都市」生活樣態並對未來有諸多期許。記者蔡維斌／攝影
8位土庫年輕人多年對家鄉的田野調查，在市街萬得老醫院策展，像走進時光隧道，探索土庫「繁華夜都市」的生活樣態。記者蔡維斌／攝影
8位土庫年輕人多年對家鄉的田野調查，在市街萬得老醫院策展，像走進時光隧道，探索土庫「繁華夜都市」的生活樣態。記者蔡維斌／攝影

年輕人

延伸閱讀

劇場版鬼滅之刃「無限城篇 第一章 猗窩座再襲」賣翻！影城滿座率62%

影／陸客湧金門看「鬼滅」！逾百影迷揪團跨海搶先看 影城業績狂飆5成

土庫親水節清涼開戰 水花四濺千人嗨玩、限量水槍明日續送

民眾敲碗成真 雲林土庫親水節周末30公尺水滑梯登場

相關新聞

土庫萬得老醫院「土庫夜卡古」特展 還原老鎮繁華的歷史現場

雲林縣土庫鎮8位年輕人將多年田美野調查的資料彙整後，今天在土庫街區一家老醫院開辦「土庫夜卡古」特展，帶領民眾深度認識土庫...

嘉市美味、工藝進軍台日市集 提升國際能見度

嘉義市政府團隊於日本關西地區展開一系列文化與城市設計交流參訪，昨天行程來到大阪梅田 Grand Green Osaka ...

嘉義159甲線 列高度致災路段整治

嘉義縣道159甲線大華公路是嘉義市往來阿里山要道，因地質破碎脆弱，逢雨崩塌，7月西南氣流豪雨40.5至42公里路段共3處...

嘉義縣159甲線遇大雨就坍方 列高度致災路段將分期整治

嘉義縣道159甲線大華公路是嘉義市區到阿里山的交通要道，因地質破碎脆弱，每逢大雨就會崩塌，7月豪雨在40.5公里至42公...

土庫親水節清涼開戰 水花四濺千人嗨玩、限量水槍明日續送

雲林土庫鎮親水節今天熱鬧開場，鎮公所去年首辦即獲好評，今年擴大規模，在土庫國小操場打造水中城堡、超長滑水道與大型氣墊水池...

台南南區喜樹灣裡市地重劃區11日起公告30天 年底啟用

台南市南區喜樹灣裡市地重劃區將於8月11日起公告30天，土地所有權人可在公告期間至南區區公所閱覽分配圖冊，公告後將進行異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。