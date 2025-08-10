土庫萬得老醫院「土庫夜卡古」特展 還原老鎮繁華的歷史現場

雲林縣土庫鎮8位年輕人將多年田美野調查的資料彙整後，今天在土庫街區一家老醫院開辦「土庫夜卡古」特展，帶領民眾深度認識土庫人的生活樣態和故事，重溫5、60年代「土庫不夜城」許多不為人知的秘辛軼聞，展期即日起至8月24日。

一群熱愛家鄉的土庫鎮大學青年集結，多年來深入鎮區17個里，訪談上百位地方耆老、探索許多在地人文故事，並於去年成立土庫知識青年發展協會，爭取農業部農村水保署「大專生洄游農村競賽」規畫相關特展，重建老鎮生命活力。

「土庫夜卡古」策展人郭冠宏表示，田野調查顯示以農產為主的土庫，曾是雲林的農商重鎮，商業交易集中在第一市場周邊街區，1950年代匯集百貨商行、小吃餐館，甚至還有戲院、酒樓（菜店）等，商賈雲集繁華一時，尤其夜生活風行，形塑土庫成為熱鬧ㄟ夜都市，直到指標性的明星戲院歇業，商店漸去，繁華褪色。

郭冠宏說，農商孕育土庫豐厚文化，多年田調發掘許多有趣珍貴的鄉野軼事，期待透過特展讓更多人深度了解古早在地人的生活風貌，還原土庫街區的歷史現場，從早上菜市仔、午間店家再到戲院看戲、酒樓燈紅酒綠的夜生活，紀錄土庫人一天的生活樣態，讓民眾與老鎮連結，走進記憶場域。

特展美編設計李亞峻表示，回顧土庫前世今生，展場有每個年代的大事看板，設計蜿蜒的曲線動線，表達土庫走過繁落、沒落的時間軸，一路介紹店家農商特色故事，讓年輕人與老長輩對話交流，尤其展場所在的萬得醫院，也是別具歷史的老醫院本身就有無數溫馨故事，走進展場宛如走進時光隧道。