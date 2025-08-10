5旬婦女竟已全口無牙 植體支持性固定式假牙助攻展微笑

台南一名詹姓女子因嚴重齲齒和牙周病問題，年僅50歲卻已全口無牙，其工作上仍需與人互動，但詹女擔憂活動式假牙講話或吃東西會尷尬不方便，經奇美醫院牙醫部團隊評估與建議，詹女採用「植體支持性固定式假牙」重建治療，總算讓其再度自信展開笑容。

奇美醫院牙醫部贋復補綴牙科主治醫師葉松穎說，隨著壽命延長，老年人口逐漸攀升，「牙齒脫落」問題益發普遍，主因來自於牙周病、齲齒、不良的口腔衛生習慣等多項因素，因此，世界衛生組織也訂立「8020」目標，希望人們到80歲，仍保有20顆功能性牙齒。

他指出，「完全無牙」可視為一種殘疾，且並非只有老人家才會面臨無牙問題，且完全無牙除了喪失基本發音和咀嚼能力外，還會導致臉型塌陷、營養攝取困難、社交窘迫以及生活品質下降等困擾，對於治療全口無牙，如今也有多種選擇與方式。

葉松穎表示，目前常見治療包含全口活動義齒、植體覆蓋式義齒、植體支持性固定式假牙或是植體固定可撤式全口義齒等選擇，其中，「植體支持性固定式假牙」是利用植體來支撐並重建病人缺失齒列，會依據植體數目不同，設計成一段式或是分段式的固定假牙。

他也說，植體支持性固定式假牙不僅讓假牙外型較美觀、病人在咀嚼功能以及清潔方式都比較偏向自然牙的感覺，而且假牙材質上也比較不容易被磨耗，但缺點則是需較多數量的植體來支持固定式假牙。

葉松穎強調，全口植牙不是今天植一顆明天裝假牙那麼簡單，而是需要專業醫師與病人的高度配合共同完成的重建工程，同時透過診斷、美觀分析以及模擬，並根據病人的口腔條件、預算與期待，由專業醫師臨床評估，找出適合病人的治療選項，才能一同創造雙贏的美好局面。