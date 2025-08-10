嘉市美味、工藝進軍台日市集 提升國際能見度
嘉義市政府團隊於日本關西地區展開一系列文化與城市設計交流參訪，昨天行程來到大阪梅田 Grand Green Osaka 當代展演空間 VS. ，參訪「We TAIWAN」台灣光譜特展，前往位於中之島台日新風市集8組代表嘉義工藝與飲食文化的品牌送上鼓勵；市長黃敏惠表示，推廣嘉義市的工藝、品牌，以好物、工藝與世界接軌。
「We TAIWAN」台灣光譜特展，展區主題之一「台灣本色」取材台灣前輩藝術家作品，帶領觀眾走進陳澄波、林玉山等藝術家世界；展場一隅更展示嘉義市代表性地標噴水圓環過去面貌，嘉義味十足。
黃敏惠表示，展覽所使用的「VS.空間」由國際建築大師安藤忠雄設計，建築結合沉浸式展演形式，營造出獨特的文化場域，運用高科技影像與聲光裝置重現嘉義畫家陳澄波的藝術筆觸與色彩情感，再現具嘉義代表性的圓環、車站，帶領觀眾走進深具情感的藝術世界。藉由文化，重現精彩的故事，期待觀展的人們能乘著科技的列車，帶著人文走向未來。
「TAIWAN PLUS 2025 台日新風市集」活動以台灣夜市文化為靈感，集結近百組音樂、設計、工藝與美食品牌，展現台日文化創意交流的成果。「嘉義百選」展區設攤，由8組代表嘉義工藝與飲食文化的品牌參與，包括陳佐民木雕工作室、手半屋、嘉義城隍廟、湯城鵝行、義興嘉釀、里響咖啡、奮起福米餅、林聰明沙鍋魚頭等。
黃敏惠與遊客分享，參展的8家團隊都深具在地特色，包含「木都」嘉義市的木雕，以及結合地方特色的創意產品，像是阿里山火車「栩悅號」的模型，嘉義城隍廟則臉譜設計成商品，展現獨特的宗教文化魅力。美食方面，更帶來了超人氣的林聰明沙鍋魚頭的泡麵與爆米花、以台農82號米與香蕉牛奶製成的創新米製品、阿里山莊園咖啡，以及醬油和金蔥鵝油等。這些產品不僅好吃，更承載了台灣的創意與用心。
日本遊客山本先生表示，過去曾因工作造訪過台北與高雄，今天看到充滿嘉義特色的商品，期待下次來台旅遊能造前來嘉義市。在日定居的嘉義市民林資穎表示，希望有更多日本友人嘗到、知道嘉義市有這麼多的好物。
文化局長謝育哲表示，參與「TAIWAN PLUS」不僅能提升嘉義市品牌的國際能見度，更積極與2025大阪萬博活動串聯，深化台日文化交流與品牌共創，為嘉義「建城320+1」國際化歷程注入嶄新動能，持續擦亮「木都」城市品牌，展現嘉義邁向國際、永續發展的文化力量。
