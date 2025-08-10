類風濕性關節炎膝蓋腫痛跛行 中醫治療恢復正常行走

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
天寶中醫診所院長林襄穎醫師表示，中藥改善類風濕後，病患可減輕西藥用量。記者游振昇／攝影
天寶中醫診所院長林襄穎醫師表示，中藥改善類風濕後，病患可減輕西藥用量。記者游振昇／攝影

膝蓋腫痛、走路跛行是類風濕性關節炎患者常見情形，除了風濕免疫科西藥，中醫中藥也有很好療效，天寶中醫診所院長林襄穎醫師日前收治類風濕患者王姓女子，讓她從原本跛行變成正常走路，更進一步令發炎指數大幅降低幾近正常人。

王女開始是兩手手指手腕疼痛，看了中醫推拿針灸、西醫復建科甚至骨科，做復建或吃消炎止痛藥都無效，病情愈來愈嚴重，直到後來膝蓋腫痛、走路跛行，她才轉至風濕免疫科檢查，抽血發現三個發炎指數包括類風濕因子RF已高達655 (正常須小於20 IU/ml)，CRP(或稱C反應蛋白)＝1.42(正常須小於1 mg/dl)，紅血球沉降速率＝42(正常須小於20 mm/hr)。

她雖服用西藥類固醇、免疫抑制劑，但對病情似乎幫助不大，她膝蓋痛到連夜晚都無法入睡，最後才尋求中醫治療。

天寶中醫診所院長林襄穎醫師表示，王女第一次到門診時走路跛行，表情痛苦。望聞問切診斷她是「風濕交雜、寒熱交錯」體質，治療法必須「去風勝濕、兼除寒熱」，使用藥材包括忍冬藤、桑枝、羌活、防風、獨活、秦艽、牛膝、威靈仙等。

王女服用中藥後，每個月抽血指數，可以明顯看到三個發炎指數不斷往下降，目前已幾近正常，林襄穎醫師說明這些都是在大醫院檢查數據，可信度高；類風濕因子從原先655下降至81. 4；Ｃ反應蛋白從原先1.42恢復至完全正常 ；紅血球沉降速率從原先 42恢復至完全正常。

風濕免疫科醫師認為王女病情有明顯改善，已囑咐減輕西藥藥量，經過中藥治療，她膝蓋痛完全恢復，夜間終於可入睡，白天自由行走，手指手腕也幾乎不痛。

林襄穎醫師提醒，類風濕患者有的是指數不高，但症狀很嚴重；相反的，有些人是症狀輕微，指數卻很高，無論是指數或症狀，都是中醫的長項，中藥改善類風濕後，病患就可以減輕西藥用量。

