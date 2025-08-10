快訊

連2震！花蓮發生規模5.2地震 7分鐘後再有規模4.2地震

關島外海5.9極淺層地震！ 深度僅10公里

彰化雙屍案 女童母悲憤：解剖後女兒舌頭和咽喉不見 彰檢說明了　

豪雨催生 台南山上水道博物館山苦瓜、菌菇生態驚喜現身

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南部7月份連日豪雨後，近期總算放晴，也刺激植物生長，台南山上花園水道博物館草地上近期也發現不少與手掌一樣大的菌菇，且種類十分多元，部分菇類外型相當可愛，但館方也提醒，野生植物具一定風險性，請勿隨意摘取。圖／水道博物館提供
南部7月份連日豪雨後，近期總算放晴，也刺激植物生長，台南山上花園水道博物館草地上近期也發現不少與手掌一樣大的菌菇，且種類十分多元，部分菇類外型相當可愛，但館方也提醒，野生植物具一定風險性，請勿隨意摘取。圖／水道博物館提供

南部7月份連日豪雨後，近期總算放晴，也刺激植物生長，高雄一處安全島一度「生菇」，引發話題，台南山上花園水道博物館近期也發現不少與手掌一樣大的菌菇，且中央圓環的山苦瓜更快速蔓延，吸引不少遊客摘取，館方也提醒，野生植物具一定風險性，請勿隨意摘取。

受颱風及西南氣流影響，今年暑假南部各地幾乎連續下了1個月的雨，潮濕的天氣不僅讓民眾無奈直呼「都快『生菇』（發霉）」外，許多草地、分隔島甚至真的「生菇」，其中，水道博物館園區生態豐富，往年每逢雨後卻時會發現不少搶眼的菇菌，成為雨後的特殊景象。

水道博物館表示，這幾年園區內也陸續發現山藥、山苦瓜等多種原生野菜，今年隨著雨水豐沛，這些植物成長迅速，成為園區特色，吸引不少遊客觀察，甚至還有識貨的民眾專程前來摘取，不過，館方提醒，野生植物還是有一定的風險性，請大家請勿隨意摘取，以免釀成憾事。

館方提到，以往因為園區遼闊綠蔭不足，夏季較不容易吸引遊客，但自從開園補植林木後，目前已經慢慢成蔭，搭配館方規畫攀樹、手作、蜂農體驗等活動，夏天到水道吹涼風，看生態，參加戶外活動，已經逐漸成為另類選擇。

市立博物館館長何秋蓮表示，水道博物館前身原台南水道，2019年開館後除開放民眾自由參觀密林區外，至今仍有保留多處原生綠林，形成動、植物多樣的生態環境，每年也能都能從中找到新發現，增加園區的多元性。

水道博物館表示，這幾年園區內也陸續發現山藥、山苦瓜等多種原生野菜，今年隨著雨水豐沛，這些植物成長迅速，成為園區特色，吸引不少遊客觀察。圖／水道博物館提供
水道博物館表示，這幾年園區內也陸續發現山藥、山苦瓜等多種原生野菜，今年隨著雨水豐沛，這些植物成長迅速，成為園區特色，吸引不少遊客觀察。圖／水道博物館提供
水道博物館表示，這幾年園區內也陸續發現山藥、山苦瓜等多種原生野菜，今年隨著雨水豐沛，這些植物成長迅速，成為園區特色，吸引不少遊客觀察。圖／水道博物館提供
水道博物館表示，這幾年園區內也陸續發現山藥、山苦瓜等多種原生野菜，今年隨著雨水豐沛，這些植物成長迅速，成為園區特色，吸引不少遊客觀察。圖／水道博物館提供
南部7月份連日豪雨後，近期總算放晴，也刺激植物生長，台南山上花園水道博物館草地上近期也發現不少與手掌一樣大的菌菇，且種類十分多元，部分菇類外型相當可愛，但館方也提醒，野生植物具一定風險性，請勿隨意摘取。圖／水道博物館提供
南部7月份連日豪雨後，近期總算放晴，也刺激植物生長，台南山上花園水道博物館草地上近期也發現不少與手掌一樣大的菌菇，且種類十分多元，部分菇類外型相當可愛，但館方也提醒，野生植物具一定風險性，請勿隨意摘取。圖／水道博物館提供

風險 博物館

延伸閱讀

八里教養院生突破肢體限制 陶藝特展揮灑生命韌性

影／豪雨肆虐過後 甲仙小林村旁野溪變大河、土石跟路面齊高

嘉義縣159甲線遇大雨就坍方 列高度致災路段將分期整治

審計查桃園虎頭山園區收益差？市府：出租80%多月滿租

相關新聞

土庫萬得老醫院「土庫夜卡古」特展 還原老鎮繁華的歷史現場

雲林縣土庫鎮8位年輕人將多年田美野調查的資料彙整後，今天在土庫街區一家老醫院開辦「土庫夜卡古」特展，帶領民眾深度認識土庫...

嘉市美味、工藝進軍台日市集 提升國際能見度

嘉義市政府團隊於日本關西地區展開一系列文化與城市設計交流參訪，昨天行程來到大阪梅田 Grand Green Osaka ...

嘉義159甲線 列高度致災路段整治

嘉義縣道159甲線大華公路是嘉義市往來阿里山要道，因地質破碎脆弱，逢雨崩塌，7月西南氣流豪雨40.5至42公里路段共3處...

嘉義縣159甲線遇大雨就坍方 列高度致災路段將分期整治

嘉義縣道159甲線大華公路是嘉義市區到阿里山的交通要道，因地質破碎脆弱，每逢大雨就會崩塌，7月豪雨在40.5公里至42公...

土庫親水節清涼開戰 水花四濺千人嗨玩、限量水槍明日續送

雲林土庫鎮親水節今天熱鬧開場，鎮公所去年首辦即獲好評，今年擴大規模，在土庫國小操場打造水中城堡、超長滑水道與大型氣墊水池...

台南南區喜樹灣裡市地重劃區11日起公告30天 年底啟用

台南市南區喜樹灣裡市地重劃區將於8月11日起公告30天，土地所有權人可在公告期間至南區區公所閱覽分配圖冊，公告後將進行異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。