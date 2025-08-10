台南中西區公民審議 用票決定「五條港」文化觀光行動方案

台南市中西區公所今年社造計畫審議主題是「議起來五條港」，經公民大會選出6個行動方案，從做十六歲禮俗、居住生活記憶到廟宇文化體驗等，內容豐富多元並兼顧文化、觀光、產業，全民票選活動已開始，最高票2案納入社造執行。24店家、民宿也贊助住宿券、禮券，參加投票就有機會拿好禮，且到店家投票就有來店禮。

中西區長蔡佳甫指出說，票選的6個方案，不僅呼應永續城市的願景，也展現五條港深厚的文化底蘊與創新觀光發展，以及市民對五條港地方發展的創意與熱情。邀請16歲以上設籍、就學、就業或居住於台南的市民朋友踴躍投票，共同決定五條港的永續未來，明年將由公所落實執行獲選方案。

6個方案內容兼具文化深度與觀光特色，展現五條港多元的未來想像，如方案1「五條港轉大人-活動體驗」以台南傳統「做十六歲」成年禮為靈感，結合「禮、樂、射、御、書、數」六藝闖關；方案2「掃碼聽港聲－走讀港町的生活日常」透過居住生活記憶工作坊蒐集耆老故事與老照片，製作QR Code掃碼聆聽地方故事；方案3「五條港－四季傳奇之旅」規畫春夏秋冬四大主題，融合廟宇文化特色，隨季節更迭辧理多元形式體驗活動也象徵永續精神。

方案4「大船入港（五條港）」以講座、走讀、DIY 體驗與攝影甄選推廣活化在地木雕工藝「茄苳入石柳」；而方案5「『富到出油』的台南五條港」，透過培訓社區素人演出的戲劇導覽活動，結合街區、店家與美食推廣永續旅遊；方案6「歷食引水人培訓」則是整合現有文史、飲食、建築與地方記憶資源，建構五條港文史認識教育系統，培訓導覽志工成為在地引水人。