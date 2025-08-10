台南中西區公民審議 用票決定「五條港」文化觀光行動方案
台南市中西區公所今年社造計畫審議主題是「議起來五條港」，經公民大會選出6個行動方案，從做十六歲禮俗、居住生活記憶到廟宇文化體驗等，內容豐富多元並兼顧文化、觀光、產業，全民票選活動已開始，最高票2案納入社造執行。24店家、民宿也贊助住宿券、禮券，參加投票就有機會拿好禮，且到店家投票就有來店禮。
中西區長蔡佳甫指出說，票選的6個方案，不僅呼應永續城市的願景，也展現五條港深厚的文化底蘊與創新觀光發展，以及市民對五條港地方發展的創意與熱情。邀請16歲以上設籍、就學、就業或居住於台南的市民朋友踴躍投票，共同決定五條港的永續未來，明年將由公所落實執行獲選方案。
6個方案內容兼具文化深度與觀光特色，展現五條港多元的未來想像，如方案1「五條港轉大人-活動體驗」以台南傳統「做十六歲」成年禮為靈感，結合「禮、樂、射、御、書、數」六藝闖關；方案2「掃碼聽港聲－走讀港町的生活日常」透過居住生活記憶工作坊蒐集耆老故事與老照片，製作QR Code掃碼聆聽地方故事；方案3「五條港－四季傳奇之旅」規畫春夏秋冬四大主題，融合廟宇文化特色，隨季節更迭辧理多元形式體驗活動也象徵永續精神。
方案4「大船入港（五條港）」以講座、走讀、DIY 體驗與攝影甄選推廣活化在地木雕工藝「茄苳入石柳」；而方案5「『富到出油』的台南五條港」，透過培訓社區素人演出的戲劇導覽活動，結合街區、店家與美食推廣永續旅遊；方案6「歷食引水人培訓」則是整合現有文史、飲食、建築與地方記憶資源，建構五條港文史認識教育系統，培訓導覽志工成為在地引水人。
即日起至8月17日只要完成網路投票即具抽獎資格，將有機會獲得新光三越、㕩肉舖禮券，14間優質民宿平日住宿券(屎溝墘客廳、啟瀛居、樂客、樹夏、艸祭、友愛閤睏漫旅、春眠、不覺曉、隨寓而安、台南小日子、湧福驛站、安平72號、四季洋房、來了等民宿)，期間到五條港行號及海安觀光商圈10家店家投票即送來店禮(Bark、Bark2、舞鶴、暫歇、念水町、串亦燒、偉斯特烤雞中心、京岐燒肉、Delight小酒館、唐寅居等)。更多活動資訊請上Facebook「中西區－府城之心」粉絲專頁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言