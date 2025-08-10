聽新聞
嘉義159甲線 列高度致災路段整治

聯合報／ 記者黃于凡吳淑玲／連線報導
嘉義縣道159甲線遇大雨就坍方，目前已列為高度致災路段，縣府將向行政院公共工程委員會爭取經費分期整治。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣道159甲線遇大雨就坍方，目前已列為高度致災路段，縣府將向行政院公共工程委員會爭取經費分期整治。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣道159甲線大華公路是嘉義市往來阿里山要道，因地質破碎脆弱，逢雨崩塌，7月西南氣流豪雨40.5至42公里路段共3處嚴重坍方，被列高度致災路段，縣長翁章梁昨現勘，將分短中長期整治路基，提升道路安全抗災能力；另，南科重要聯外道路西拉雅大道近陽光大道2處箱涵伸縮縫出現裂縫，緊急封閉道路搶修。

嘉縣府建設處說，159甲線41公里路段上邊坡地形陡峭、地層鬆動，遇豪雨崩落，莫拉克、凱米颱風都曾發生大規模坍方，0728豪雨又發生3處坍方，包括40.6公里墘仔寮橋、41公里大崩塌與41.8公里潛在崩塌，列為高度致災路段。

翁章梁指出，近年山區道路遭凱米颱風、丹娜絲颱風及0728豪雨，嚴重影響路基穩固性，山區各地陸續傳出不同程度崩塌災情，修復將是長期工程。縣府調查監測，掌握滑動範圍與深度，向公共工程委員會申請中長期分期經費，分期整治。

南科西拉雅大道近陽光大道2處箱涵伸縮縫，前天傍晚局部裂縫，水利局封閉部分道路搶修，提醒用路人注意或改道，明天上班車流量大，水利局說要視搶修狀況，才知道今天能否完工。

水利局表示，接獲通報指道路局部凹陷，即刻派員辦理雨水下水道開孔及檢視作業，發現箱涵2處伸縮縫局部裂縫。初步研判先前豪雨導致地下水位升高，箱涵有沉陷現象導致裂縫，辦理修復，指派交管人員指揮交通，昨今天封閉部分車道。

嘉義 土石流 阿里山

