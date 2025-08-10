雲林光電案場擺爛 淹到民宅

雲林縣口湖鄉有30處太陽能光電案場，日前728豪雨造成多處案場積水成池，甚至溢淹至民宅，導致有民宅至今仍淹水，鄉長李龍飛表示，超過半數案場至今仍淹水，「太陽能案場擺爛，民宅淹水無解」，希望縣府、能源署協助，縣府表示，將行文要求業者處理積水問題。

日前728西南氣流事件連日豪雨，造成雲林縣多處積淹水災情，多數雨停後即退去，但口湖鄉頂湖村至今仍有1戶民宅淹水，周邊道路也積水不退，李龍飛表示，造成淹水就是鄰近的太陽能光電案場，該處案場至今仍積水逾50公分，且水溢淹到附近農地、住戶，1處民宅至今仍積水30公分，年近百歲屋主只好到女兒家避難。

李龍飛表示，鄉內有約30處太陽能光電案場，皆位於低窪農地、廢棄魚塭，遇水就容易積水，公所多次要求業者維護排水，多數業者已讀不回，或派人應付了事，近2年只要遇大雨，多數案場就變成積水池，不僅衍生積水惡臭，甚至孳生蚊蟲。

「至今超過半數案場仍在積水」，李龍飛表示，許多光電案場營運後就更改負責人，找不到確切聯絡窗口，甚至地主還要求公所要協助將積水抽出，公所多次向縣府、能源署反映也未見改善，光電案場彷彿無人可管，造成民怨。

雲林縣府建設處長廖政彥說，經了解該處為私人案場，積水問題應由業者處理改善，縣府將行文要求盡快處理積水問題。