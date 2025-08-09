西螺鎮農會食農教育 200親子體驗水稻插秧

雲林縣西螺鎮農會今天舉辦水稻插秧食農體驗活動，雲林縣長張麗善與200名親子一起循古禮祭天，體驗插秧樂趣，體會每粒稻米都是農民辛苦耕作成果，須惜食、惜福。

張麗善、中國國民黨籍立法委員張嘉郡、雲林縣農會總幹事陳志揚、西螺農會總幹事廖錦富與虎尾鎮農會總幹事蔡武吉等挽起衣褲下田當農夫。西螺農會推動食農教育，從農田到餐桌，200名親子體驗插秧、製作米食和品嚐佳餚。

張麗善表示，雲林是台灣糧倉，西螺是雲林農業重鎮與全國優質稻米重要產區，尤其以「濁水米」享譽國際。西螺農會不遺餘力推動食農教育、米食文化，率民眾插秧，不只是種下稻苗，更是透過一系列農事體驗，讓年輕一代更了解水稻生長過程，認識安全稻米重要性，也希望喚起大眾尊重與珍惜農業文化。

張嘉郡說，肯定農會用心，讓親子從中得到樂趣，也感受「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」，體會農民辛勞。

廖錦富表示，每次辦食農教育插秧前都會敬天謝地，讓後輩知道農民多麼辛苦，大家要對天、地表示敬意，教育下一代「食果子拜樹頭」、懂得感恩的心。