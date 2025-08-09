快訊

台南雙層觀光巴士盲盒秋季遊農村 遊客玩到不想回家

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市觀旅局推出觀光巴士盲盒旅遊，搭乘雙層巴士到農村。圖／台南市觀旅局提供
台南市觀旅局推出觀光巴士盲盒旅遊，搭乘雙層巴士到農村。圖／台南市觀旅局提供

台南市觀光旅遊局推出的「雙層觀光巴士盲盒旅遊」，帶領遊客從城市街區走進鄉村田野，體驗茶香文化、摘果挖筍、辦桌美食與夏日風味，深入認識台南風土人情。秋季主題行程今天登場，串聯官田、左鎮、山上、麻豆、善化、大內及歸仁等地，規畫結合農事體驗與文化探索的季節限定路線，目前秋季還有兩場，尚有名額可報名。

觀光旅遊局長林國華表示，今年秋季路線以「秋日啟程．田園巡禮」為題，帶旅客造訪官田、左鎮、山上等區，拜訪有機農場達人、認識永續農業精神，並在水道博物館參與養蜂體驗。行程也安排在地方餐廳享用區長推薦的在地風味午餐，將農事體驗、文化巡禮與味蕾饗宴結合，搭配導覽解說與互動體驗，讓民眾感受節氣轉換的韻律。

觀旅局指出，報到時每位遊客都可獲得專屬「秋日盲盒」，內含節氣旅遊毛巾與導覽小卡，象徵旅程驚喜的開端。來自北部的遊客表示，「小孩玩到不想回家，大人也吃得開心又長知識，雙層巴士一路欣賞沿途風景，非常放鬆。」

「台南雙層巴士盲盒旅遊」以四季節氣與八大特色主題，帶旅客走訪台南山區、海濱與鄉間。秋季行程將深入麻豆、善化、大內等地，在白露節氣品嘗柚子與釋迦，參與採果與節氣料理，從食材到味蕾貼近土地韻律。

活動包含雙層巴士搭乘、農事與文化體驗、導覽解說及特色午餐，適合親子、樂齡旅客與生活體驗愛好者參加。

KKday活動報名：https://www.kkday.com/zh-tw/product/168454

台南旅遊網：https://www.twtainan.net/zh-tw/

台南旅遊FB粉絲團：https://www.facebook.com/traveltainan

台南市觀旅局推出雙層觀光巴士盲盒旅遊，秋季主題登場。圖／台南市觀旅局提供
台南市雙層觀光巴士盲盒旅遊，秋季主題登場到農村體驗農事聽插秧達人解說。圖／台南市觀旅局提供
農事體驗插秧。圖／台南市觀旅局提供
農事體驗插秧。圖／台南市觀旅局提供
節氣 台南 雙層巴士

