聽新聞
0:00 / 0:00
台南雙層觀光巴士盲盒秋季遊農村 遊客玩到不想回家
台南市觀光旅遊局推出的「雙層觀光巴士盲盒旅遊」，帶領遊客從城市街區走進鄉村田野，體驗茶香文化、摘果挖筍、辦桌美食與夏日風味，深入認識台南風土人情。秋季主題行程今天登場，串聯官田、左鎮、山上、麻豆、善化、大內及歸仁等地，規畫結合農事體驗與文化探索的季節限定路線，目前秋季還有兩場，尚有名額可報名。
觀光旅遊局長林國華表示，今年秋季路線以「秋日啟程．田園巡禮」為題，帶旅客造訪官田、左鎮、山上等區，拜訪有機農場達人、認識永續農業精神，並在水道博物館參與養蜂體驗。行程也安排在地方餐廳享用區長推薦的在地風味午餐，將農事體驗、文化巡禮與味蕾饗宴結合，搭配導覽解說與互動體驗，讓民眾感受節氣轉換的韻律。
觀旅局指出，報到時每位遊客都可獲得專屬「秋日盲盒」，內含節氣旅遊毛巾與導覽小卡，象徵旅程驚喜的開端。來自北部的遊客表示，「小孩玩到不想回家，大人也吃得開心又長知識，雙層巴士一路欣賞沿途風景，非常放鬆。」
「台南雙層巴士盲盒旅遊」以四季節氣與八大特色主題，帶旅客走訪台南山區、海濱與鄉間。秋季行程將深入麻豆、善化、大內等地，在白露節氣品嘗柚子與釋迦，參與採果與節氣料理，從食材到味蕾貼近土地韻律。
活動包含雙層巴士搭乘、農事與文化體驗、導覽解說及特色午餐，適合親子、樂齡旅客與生活體驗愛好者參加。
KKday活動報名：https://www.kkday.com/zh-tw/product/168454
台南旅遊網：https://www.twtainan.net/zh-tw/
台南旅遊FB粉絲團：https://www.facebook.com/traveltainan
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言