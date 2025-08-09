聽新聞
嘉義縣159甲線遇大雨就坍方 列高度致災路段將分期整治
嘉義縣道159甲線大華公路是嘉義市區到阿里山的交通要道，因地質破碎脆弱，每逢大雨就會崩塌，7月豪雨在40.5公里至42公里路段共有3處嚴重坍方，被列為高度致災路段，縣長翁章梁今天實地會勘，擬分為短、中、長期整治路基，提升道路安全性與抗災能力。
建設處表示，159甲線41公里路段上邊坡地形陡峭、地層鬆動，遇到豪雨就會崩落至路面，在莫拉克颱風、凱米颱風都曾發生大規模坍方，今年0728豪雨又發生3處坍方，包括40.6公里墘仔寮橋、41公里大崩塌與41.8公里的潛在崩塌，目前已被列為高度致災路段。
翁章梁指出，近年山區道路遭遇凱米颱風、丹娜絲颱風及0728豪雨，嚴重影響路基穩固性，山區各地陸續傳出不同程度崩塌災情，修復將是長期工程。縣府已進行調查監測，掌握滑動範圍與深度，向行政院公共工程委員會申請中長期分期經費，展開分期整治。
工程顧問公司技師高振誠說，縣道159甲線將採階段性措施，短期優先完成預防性封閉、清除坍方搶通道路；中期計畫提升路基穩定度、擴充排土砂與排水能力，並加強路基下方蝕溝治理，也會先確認滑動深度，研究使用排樁抗滑工法可行性。
