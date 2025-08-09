土庫親水節清涼開戰 水花四濺千人嗨玩、限量水槍明日續送

雲林土庫鎮親水節今天熱鬧開場，鎮公所去年首辦即獲好評，今年擴大規模，在土庫國小操場打造水中城堡、超長滑水道與大型氣墊水池，並發送限量水槍，吸引近千名親子戲水，場面熱鬧。

縣長張麗善、立委張嘉郡、鎮長陳特凱、縣議員王鈺齊及鎮調解委員會主席黃伯文等人上午到場與民眾同樂，現場笑聲不斷。

張麗善表示，土庫鎮公所用心規劃，讓親子在安全環境中玩水消暑、創造暑假回憶。她指出，縣府暑假期間也規畫藝文、體育、學術等多元活動，期盼大小朋友都能玩得盡興又有收穫。

陳特凱說，親水節連辦兩天，每天發送400隻水槍、上千瓶飲料及礦泉水，並舉辦「歡樂神射手」、「水中尋寶」等趣味競賽，勝出者可獲神秘好禮；希望活動吸引外地遊客，帶動土庫人潮與商機。

張嘉郡指出，炎夏裡家長最煩惱孩子去哪裡「放電」，感謝鎮公所安排消暑活動，讓親子就近同樂。