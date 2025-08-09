台南南區喜樹灣裡市地重劃區11日起公告30天 年底啟用

台南市南區喜樹灣裡市地重劃區將於8月11日起公告30天，土地所有權人可在公告期間至南區區公所閱覽分配圖冊，公告後將進行異議協調及地籍整理，預計第4季辦理土地登記，年底完成工程啟用及土地點交。

市長黃偉哲表示，喜樹灣裡是南區新興的重劃區，期望透過市地重劃為地方完成開闢公共設施、發展觀光產業、活化住宅基金土地、改善地區治水減災等四贏局面。因區內土地多為公有，開發完成後可充分活化閒置住宅基金土地，期許中央持續推動社會住宅；區內觀光發展特定專用區已於2022年1月與國有財產署及國土署簽訂備忘錄，未來可結合東西向快速公路及黃金海岸，帶動地方觀光。

地政局長陳淑美指出，本案面積29.95公頃，將提供住宅區9.95公頃、商業區5.31公頃、觀光發展特定專用區2.84公頃、公園及綠地約7公頃、道路用地3.31公頃及其他公共設施1.54公頃。全區採地下共同管道，減少重複開挖並達節能減碳；人行步道、公園綠地排水則採透水盲溝與透水井設計，有助保水、降溫並調適氣候變遷。該工程曾於去年獲勞動部「金安獎」公共工程類優等獎。