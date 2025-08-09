快訊

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

兒童帳戶不再只把壓歲錢存進 從小參與理財建立金錢觀

楊柳颱風威脅、距離多近？ 粉專指它這天將入險區：得看它能否撐過去

斥資近24億…台南安平漁港跨港大橋施工2年 進度曝光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安平漁港跨港大橋新建工程進度順利，工區鳥瞰圖。圖／台南市工務局提供
台南市安平漁港跨港大橋新建工程進度順利，工區鳥瞰圖。圖／台南市工務局提供

台南市安平漁港跨港大橋開工2年，目前工程進度已達15%，工程推動期間曾面臨颱風季節海象惡劣、周遭船廠作業協調、特殊工法技術挑戰等複雜狀況，但透過廉政平台的專業諮詢與透明監督機制，所有問題都能及時獲得妥善處理，確保工程推動不因外在因素而受到不當影響，預計2028年底完工。

安平區是知名觀光勝地，匯聚歷史文化、旅遊景點及美食小吃，每逢假日車水馬龍，交通壅塞情形頻仍。為紓解安平觀光車潮及改善交通壅塞情況，台南市政府推動「安平漁港跨港大橋新建工程」，以形成安平港區環狀交通網，健全「安平港歷史風貌園區」的整體運輸系統。

市府工務局指出，跨港大橋工程總經費約23.4億元，工程全長約1010公尺，其中橋長620公尺，橋面連同側道總寬32公尺，將大幅提升安平港區的通行效率。

新建大橋橋墩將融入「台江候鳥」意象，設計兼具景觀與在地特色，橋梁將由城平路跨越漁港航道，銜接至永華路，並串聯四草大道與台86線快速道路，強化各主要幹道間的連結，便利遊客前往安平各大觀光景點

橋高近14公尺，工程規畫夜間光雕、人行道與景觀台，未來將成為結合交通功能與旅遊體驗的新地標，提升安平港區整體觀光品質與交通安全。

市議員林依婷說，每個月都會追蹤安平跨港大橋的進度，希望工程順利如期完工。有安平居民說，這座橋從小時候聽說到現在終於在蓋了，期待完工後紓解安平往來壅塞問題。

工務局指出，採購廉政平台自工程開工至今運作兩年，已建立完善的廉政監督體系，有效整合各界專業意見，成功防範多項潛在風險，兩年來無重大採購爭議或廉政疑慮。昨天召開安平漁港跨港大橋「採購廉政平台年度會議」，除檢視平台運作兩年來的具體成效，並研商未來精進作為。

工務局副局長王建雄表示，採購廉政平台的成功運作，不僅確保工程品質，更建立可資借鏡的廉能治理模式，透過跨域專業整合，達成監督與協助並重的目標。平台成員透過定期會議與即時諮詢機制，能夠快速回應工程推動過程中的各種挑戰。檢察官的參與不僅增強平台的權威性，更形成有效的預防性嚇阻效果，讓所有參與單位都能自發性地維持高標準作業。

台南市安平漁港跨港大橋開工2年，工程進度已達15%。記者吳淑玲／攝影
台南市安平漁港跨港大橋開工2年，工程進度已達15%。記者吳淑玲／攝影

