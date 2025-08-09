快訊

MLB／對手國民左打多 巨人總教練：鄧愷威會上場但不先發

批賴清德說關稅保密「疊加卻又放消息」 賴香伶：還有多少資訊未揭露？

運動科學「帶計畫帶財」 解密台師大運休學院的話語權

丹娜絲襲擊嘉義公園滿目瘡痍 3棵老松屹立不搖揭露身世之謎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
丹娜絲強襲百年嘉義公園滿目瘡痍，3棵老松屹立不搖揭露琉球松身世之謎。記者魯永明／攝影
丹娜絲強襲百年嘉義公園滿目瘡痍，3棵老松屹立不搖揭露琉球松身世之謎。記者魯永明／攝影

120年首度登陸嘉義丹娜絲颱風上月6日深夜，挾帶13級強風重創百年歷史嘉義公園，園區大量樹木倒伏，景象慘烈，災後逾1個月，園區大致整理完成，園區3棵列管的百年日本黑松挺過風災考驗，屹立不搖，被市民譽為「桃城至寶」，堅韌精神成為風災後希望象徵，意外揭露其身世是琉球松，不是日本黑松。

這3棵老松分別位於射日塔前、史蹟資料館大門外及神社石壇旁，是嘉義市府列管老樹，常年矗立公園，見證城市歷史。原被稱作「日本黑松」，此次風災過後意外揭開其真正身世。

嘉義大學森林學系教授張坤城勘查，以針葉進行顯微觀察，發現其橫切面擁有2至5個樹脂溝，呈中生與外生混合特性，經比對後，更符合琉球松（Pinus luchuensis）的形態特徵。

災後，台日樹木醫學學會邀請日本知名樹醫、東京街路樹診斷協會副會長笠松滋久與山下得男來台勘查。笠松指出，嘉義公園災情不單純，從倒伏樹木的方向與破壞力研判，極可能遭遇類似龍捲風的風場。他認為，這3棵挺過強風老樹，針葉特性接近台灣特有種「赤松」，可作為公園復原綠化的指標樹種。

笠松建議，公園復原栽植避免選擇不耐風豆科樹木，改以抗風能力佳、根系抓地力強的針葉樹種為主，參考日本經驗，每年固定2次修剪，提供足夠的樹穴空間，以強化抗災能力。

嘉市小城市擁有38座公園，有「公園城市」之稱。嘉義公園3棵百年老松歷經多次颱風，包括去年凱米、山陀兒與康芮都未動搖其根基。如今再挺過丹娜絲，驗證其強韌生命力，引發對台灣本土樹種保育與公園樹木健康管理的廣泛討論。市府建設處表示，公園及行道樹復原將加強樹木選種植栽管理、打造綠化防災韌性城市。

丹娜絲強襲百年嘉義公園滿目瘡痍，3棵老松屹立不搖揭露琉球松身世之謎。記者魯永明／翻攝
丹娜絲強襲百年嘉義公園滿目瘡痍，3棵老松屹立不搖揭露琉球松身世之謎。記者魯永明／翻攝
丹娜絲強襲百年嘉義公園滿目瘡痍，3棵老松屹立不搖揭露琉球松身世之謎。記者魯永明／攝影
丹娜絲強襲百年嘉義公園滿目瘡痍，3棵老松屹立不搖揭露琉球松身世之謎。記者魯永明／攝影

嘉義 日本 丹娜絲颱風

延伸閱讀

影／走過莫拉克傷痛16年 小林村民為丹娜絲受災戶流淚

颱風重創台南 美國大洛杉磯台灣會館捐款10萬美元賑災

核撥率僅20％…台南屋損補助申請爆量3.2萬戶 基層公務員壓力大

嘉縣6鄉因雨停班多日 風災臨工登記延長至8/15

相關新聞

國民黨團質疑小二甲有弊案 南市農業局：均依法審查

台南市議會臨時會昨天進行審計處審核報告，議員質詢認為推廣太陽光電是為配合能源轉型，但小二甲案場有部分用地，沒有在法定期限...

丹娜絲襲擊嘉義公園滿目瘡痍 3棵老松屹立不搖揭露身世之謎

120年首度登陸嘉義丹娜絲颱風上月6日深夜，挾帶13級強風重創百年歷史嘉義公園，園區大量樹木倒伏，景象慘烈，災後逾1個月...

菲律賓阿克蘭省長拜會台南 深化商貿觀光交流

菲律賓阿克蘭省(Aklan Province)米拉弗洛斯省長(Jose Enrique M. Miraflores)今天率領該省相關政要拜會台南市政府...

影／237年歷史台灣府南門城垣段城牆塌陷傾斜 將緊急搶救

受到持續豪雨，台南國定古蹟也傳出災情，「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣疑因受雨水滲蝕，結構受損發生傾斜塌陷，城牆因而...

台南大片農地遭非法設置光電板 議員質疑市府沒有把關

光電業者力暘集團被控涉官商勾結解套「小二甲」（小於2公頃土地變更來設置光電）禁令。台南市議員蔡育輝今天質問市府地政局，台...

雲林縣府團隊訪台東縣府 深度交流共享治理經驗

台東縣近年來推動在地特色旅遊產業，成功打響城市品牌形象，慢經濟理念也獲肯定，雲林縣長張麗善昨天和今天一連兩天率團隊訪問台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。