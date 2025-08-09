丹娜絲襲擊嘉義公園滿目瘡痍 3棵老松屹立不搖揭露身世之謎

120年首度登陸嘉義丹娜絲颱風上月6日深夜，挾帶13級強風重創百年歷史嘉義公園，園區大量樹木倒伏，景象慘烈，災後逾1個月，園區大致整理完成，園區3棵列管的百年日本黑松挺過風災考驗，屹立不搖，被市民譽為「桃城至寶」，堅韌精神成為風災後希望象徵，意外揭露其身世是琉球松，不是日本黑松。

這3棵老松分別位於射日塔前、史蹟資料館大門外及神社石壇旁，是嘉義市府列管老樹，常年矗立公園，見證城市歷史。原被稱作「日本黑松」，此次風災過後意外揭開其真正身世。

嘉義大學森林學系教授張坤城勘查，以針葉進行顯微觀察，發現其橫切面擁有2至5個樹脂溝，呈中生與外生混合特性，經比對後，更符合琉球松（Pinus luchuensis）的形態特徵。

災後，台日樹木醫學學會邀請日本知名樹醫、東京街路樹診斷協會副會長笠松滋久與山下得男來台勘查。笠松指出，嘉義公園災情不單純，從倒伏樹木的方向與破壞力研判，極可能遭遇類似龍捲風的風場。他認為，這3棵挺過強風老樹，針葉特性接近台灣特有種「赤松」，可作為公園復原綠化的指標樹種。

笠松建議，公園復原栽植避免選擇不耐風豆科樹木，改以抗風能力佳、根系抓地力強的針葉樹種為主，參考日本經驗，每年固定2次修剪，提供足夠的樹穴空間，以強化抗災能力。