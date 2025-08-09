台南府城南門段城牆塌了 下周搶修

持續豪雨，台南國定古蹟傳災情，「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣疑雨水滲蝕，結構受損傾斜塌陷，城牆出現裂縫持續傾斜，塌陷約150公尺，初判主因豪雨沖刷，造成地基下方土石流失，緊急雇工以鐵架包覆城牆，避免地基掏空，最快下周進場修復。

台南女中總務主任林彥廷說，靠近樹林街的城牆是學校圍牆，旁邊是行政大樓，6日下午校方人員看到圍牆傾斜，通報文資處，文化部文資局跟文資處很快派員勘查，文資委員、學者、建築師也提供搶修意見，坍塌約150公尺。

文資處表示，專家建議分階段搶修，首要任務先穩定結構，避免災損擴大。後續請管理單位台南女中緊急採購，市府將配合文化部文資局提供技術支援與補助申請。同時，管理單位第一時間完成封鎖線及警示標誌，提醒民眾經過注意安全；市府將持續關注修復進度，確保古蹟安全。

文資委員賴福林說，城牆結構是內外牆中間填土，雨水滲入產生中腹土滑移，導致外城牆滑動。雨季當務之急是穩住基礎，避免城牆繼續傾倒造成公共危險；日後圍牆整修要按國定古蹟規定，修回原貌。

今年是「台灣府城城門及城垣殘蹟」啟建300周年。1725年府城城牆獲准興築，最盛時期達14座城門，至今僅存大東門、大南門，以及東門段、小東門段、南門段等城垣殘蹟，保留外城兌悅門、巽方砲臺等遺構，完整呈現清領時期台灣城池格局。2023年，相關遺構合併指定為國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」。

南門段城垣殘蹟建於1788年，以三合土興築，正面朝向街道，後方緊鄰台南女中，部分牆段為該校圍牆之一，1985年列為三級古蹟。