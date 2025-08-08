菲律賓阿克蘭省長拜會台南 深化商貿觀光交流

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
市長黃偉哲市長致贈菲律賓阿克蘭省米拉弗洛斯省長「劍獅」紀念品。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲市長致贈菲律賓阿克蘭省米拉弗洛斯省長「劍獅」紀念品。圖／台南市政府提供

菲律賓阿克蘭省(Aklan Province)米拉弗洛斯省長(Jose Enrique M. Miraflores)今天率領該省相關政要拜會台南市政府，市長黃偉哲率參議黃耀國，菲律賓僑務促進委員余建榮等嘉賓亦陪同出席，會談中雙方均認為未來可在文化、觀光、教育等方面更加深入交流。

黃偉哲歡迎菲國貴客蒞臨，他表示，台南與阿克蘭省在商貿、教育及文化等領域頗具有合作潛力。他除了鼓勵台南市民與企業可赴菲探索商貿投資的可能性外，同時期盼能透過文化互訪加深交流，例如邀請當地優秀文藝團體來台南演出，讓市民得以欣賞更多元的文化風貌。

並邀請米拉弗洛斯省長參加每年年末舉辦的「大台南國際旅展」，讓台南市民能進一步認識阿克蘭省的獨特魅力。

米拉弗洛斯表示，這是他第二次造訪台南，而他從整潔有序的市容中，不僅感受到市民的高度自律，也看見市府團隊的努力。

他指出，阿克蘭省在農業與旅遊業方面發展亮眼，而菲律賓政府自7月起已開放台灣旅客免簽14天入境，加上阿克蘭省擁有兩座國際機場，未來更期待藉此深化與台南在商貿及旅遊等領域的合作。

阿克蘭省位於菲律賓中部，是菲律賓的農業與觀光重鎮，著名度假勝地長灘島(Boracay)即位於該省境內，以潔白沙灘與碧海藍天享譽國際，海島旅遊資源豐富。

菲律賓阿克蘭省訪問團拜會台南市政府，（左至右）依序為阿克蘭省議員Jupiter Aelred G. Gallenero、阿克蘭省行政長官 Selwyn C. Ibaretta、阿克蘭省省長 米拉弗洛斯Jose Enrique M. Miraflores、市長黃偉哲、菲律賓僑務促進委員余建榮、參議黃耀國。圖／台南市政府提供
菲律賓阿克蘭省訪問團拜會台南市政府，（左至右）依序為阿克蘭省議員Jupiter Aelred G. Gallenero、阿克蘭省行政長官 Selwyn C. Ibaretta、阿克蘭省省長 米拉弗洛斯Jose Enrique M. Miraflores、市長黃偉哲、菲律賓僑務促進委員余建榮、參議黃耀國。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲市長歡迎菲律賓阿克蘭省米拉弗洛斯省長蒞臨台南。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲市長歡迎菲律賓阿克蘭省米拉弗洛斯省長蒞臨台南。圖／台南市政府提供

