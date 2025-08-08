菲律賓阿克蘭省長拜會黃偉哲 雙方認更深入交流

菲律賓阿克蘭省長米拉弗洛斯今天拜會台南市長黃偉哲，雙方都認為未來可在文化、觀光、教育等方面更深入交流。

台南市政府發布新聞稿指出，米拉弗洛斯（JoseEnrique M. Miraflores）今天率領阿克蘭省（AklanProvince）相關政要拜會黃偉哲；黃偉哲說，台南和阿克蘭省在商貿、教育及文化等頗具合作潛力。

黃偉哲鼓勵台南市民及企業赴菲律賓探索商貿投資可能性，也期盼透過文化互訪加深交流，欣賞多元文化風貌。黃偉哲並邀請米拉弗洛斯參加「大台南國際旅展」，讓台南市民認識阿克蘭省獨特魅力。

米拉弗洛斯說，這是他第2次造訪台南，阿克蘭省在農業與旅遊業發展亮眼；菲律賓政府7月起已開放台灣旅客免簽14天入境，加上阿克蘭省擁有2座國際機場，期待未來深化商貿及旅遊等領域合作。

市府表示，阿克蘭省位於菲律賓中部，是菲律賓農業與觀光重鎮，著名度假勝地長灘島（Boracay）就在阿克蘭省境內，以潔白沙灘與碧海藍天享譽國際，海島旅遊資源豐富。