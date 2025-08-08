台南大片農地遭非法設置光電板 議員質疑市府沒有把關

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南大片農地遭非法設置光電板，市議員蔡育輝質疑市府沒有把關。記者周宗禎／翻攝
台南大片農地遭非法設置光電板，市議員蔡育輝質疑市府沒有把關。記者周宗禎／翻攝

光電業者力暘集團被控涉官商勾結解套「小二甲」（小於2公頃土地變更來設置光電）禁令。台南市議員蔡育輝今天質問市府地政局，台南市有適合設置綠能光電設施的「不利農用之農業用地」近170公頃不用，卻坐視力暘集團違法破壞農地

台南小二甲光電弊案因日前中租控股被爆也涉入其中，再度引發社會矚目。在台南多達480件疑非法核准的小二甲案，力暘集團228件占大宗。

蔡育輝表示，台南市政府核准兩公頃以下農業用地變更為設置地面型太陽光電案，目前總面積已高達317.29公頃，地政局核發的申請案200件，面積葉達113.18公頃。

蔡育輝指出，農業部公告統計台南市「不利農用」等農業用地多達227公頃，當中還沒有開發利用的多達169.5公頃，比率高達74.67%。應該該利用的土地放著不用，反而任由不法業者破壞還有地力的農業用地。蔡育輝也質疑地政單位坐視業者「違法分割用地」。

地政局表示，中央審計處是針對土地同意書倒填日期，經發局卻在期限過後仍核定興辦事業計劃，及部分案場比鄰且屬於同一興辦事業計劃，涉分割案場。審計意見並無提及地政機關意見書有問題。

地政局表示，依電業登記規則，地政機關意見書是在敘明土地適宜使用的用途，應符合土地使用項目規定，屬電業籌設前應取得的文件之一。小二甲核准還須農地變更及興辦事業計畫核准函，並非以地政機關意見書為依據。

台南大片農地遭非法設置光電板，市議員蔡育輝質疑市府沒有把關。記者周宗禎／翻攝
台南大片農地遭非法設置光電板，市議員蔡育輝質疑市府沒有把關。記者周宗禎／翻攝

