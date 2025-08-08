雲林縣府團隊訪台東縣府 深度交流共享治理經驗

台東縣近年來推動在地特色旅遊產業，成功打響城市品牌形象，慢經濟理念也獲肯定，雲林縣長張麗善昨天和今天一連兩天率團隊訪問台東縣政府展開縣政交流，雙方聚焦於生育政策、文化美學、人口與運動、吸引青年返鄉等議題進行政策經驗分享，在數位幣串接方面，也推出台東TTpush與雲林幣的跨域合作、未來新北市也可望加入，為地方治理開創更多元且務實的合作模式，達成加乘效果。

縣政交流活動由縣長饒慶鈴與張麗善共同主持，台東縣府率先分享「打造安心生養環境」，由民政、社會、教育及衛生局進行整合報告，說明縣府如何整合資源從懷孕、育兒到學齡階段提供縣民完整服務；文化處則說明縣府近年致力於推動藝術下鄉、多元藝文活動，讓藝術融入日常生活，大自然的山海、街角庭院就是縣民體驗美學的場域，打造「整個台東都是美術館」的政策理念。

雲林縣政府則分享「萬寶龍計畫」的人口策略，聚焦青年返鄉、育兒支持與地方創生等面向，同時也介紹及宣傳即將於10月18日登場的「全國運動會」，期待吸引全國民眾齊聚雲林，張麗善也邀請饒慶鈴屆時到雲林共襄盛舉。此外，自8月1日起台東縣TTpush已可跨域接收雲林幣，透過數位幣交流與雙方跨域合作，突破時空限制。

會後，雙方移動至市區國際地標參與熱氣球光雕音樂會，感受熱氣球嘉年華活動的魅力與帶動的觀光效應。今天雲林縣府團隊將前往鹿野高台體驗熱氣球活動，並參訪江賢二園區欣賞藝術創作，進一步感受文化深度與自然美景。

饒慶鈴表示，自她上任後以「慢經濟」為發展主軸，堅持用時間醞釀質感，以人的生活需求為本，讓政策真正走入日常、走進人心。這次歡迎雲林縣政府團隊來訪，雙方在育兒政策、人口策略、文化推展及體育發展等議題互相交流，未來期待台東與雲林持續攜手，讓不同治理視角激盪更多創新可能，一起打造更有感、可長可久的生活環境。