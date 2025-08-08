快訊

千萬透天淪為垃圾山Google街景圖全曝光 公所強制清除女屋主怒喊告

台灣已經失去川普？美國前顧問的「廢文鬼扯」

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

雲林縣府團隊訪台東縣府 深度交流共享治理經驗

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣近年來推動在地特色旅遊產業，成功打響城市品牌形象，慢經濟理念也獲肯定，雲林縣長張麗善（右）一連兩天率團隊訪問台東縣政府展開縣政交流，縣長饒慶鈴（左）接待歡迎。圖／台東縣政府提供
台東縣近年來推動在地特色旅遊產業，成功打響城市品牌形象，慢經濟理念也獲肯定，雲林縣長張麗善（右）一連兩天率團隊訪問台東縣政府展開縣政交流，縣長饒慶鈴（左）接待歡迎。圖／台東縣政府提供

台東縣近年來推動在地特色旅遊產業，成功打響城市品牌形象，慢經濟理念也獲肯定，雲林縣長張麗善昨天和今天一連兩天率團隊訪問台東縣政府展開縣政交流，雙方聚焦於生育政策、文化美學、人口與運動、吸引青年返鄉等議題進行政策經驗分享，在數位幣串接方面，也推出台東TTpush與雲林幣的跨域合作、未來新北市也可望加入，為地方治理開創更多元且務實的合作模式，達成加乘效果。

縣政交流活動由縣長饒慶鈴與張麗善共同主持，台東縣府率先分享「打造安心生養環境」，由民政、社會、教育及衛生局進行整合報告，說明縣府如何整合資源從懷孕、育兒到學齡階段提供縣民完整服務；文化處則說明縣府近年致力於推動藝術下鄉、多元藝文活動，讓藝術融入日常生活，大自然的山海、街角庭院就是縣民體驗美學的場域，打造「整個台東都是美術館」的政策理念。

雲林縣政府則分享「萬寶龍計畫」的人口策略，聚焦青年返鄉、育兒支持與地方創生等面向，同時也介紹及宣傳即將於10月18日登場的「全國運動會」，期待吸引全國民眾齊聚雲林，張麗善也邀請饒慶鈴屆時到雲林共襄盛舉。此外，自8月1日起台東縣TTpush已可跨域接收雲林幣，透過數位幣交流與雙方跨域合作，突破時空限制。

會後，雙方移動至市區國際地標參與熱氣球光雕音樂會，感受熱氣球嘉年華活動的魅力與帶動的觀光效應。今天雲林縣府團隊將前往鹿野高台體驗熱氣球活動，並參訪江賢二園區欣賞藝術創作，進一步感受文化深度與自然美景。

饒慶鈴表示，自她上任後以「慢經濟」為發展主軸，堅持用時間醞釀質感，以人的生活需求為本，讓政策真正走入日常、走進人心。這次歡迎雲林縣政府團隊來訪，雙方在育兒政策、人口策略、文化推展及體育發展等議題互相交流，未來期待台東與雲林持續攜手，讓不同治理視角激盪更多創新可能，一起打造更有感、可長可久的生活環境。

雲林 台東 熱氣球嘉年華

延伸閱讀

歡慶白冷會來台72週年 饒慶鈴：感恩見證愛與奉獻的歷史傳承

雲林被點名應普發現金於民 張麗善反擊：不要扭曲事實轉移焦點

影／普發現金生變？張麗善批中央「斤斤計較」

美國關稅談判期限在即 張麗善喊話：談判不應犧牲農業

相關新聞

雲林縣府團隊訪台東縣府 深度交流共享治理經驗

台東縣近年來推動在地特色旅遊產業，成功打響城市品牌形象，慢經濟理念也獲肯定，雲林縣長張麗善昨天和今天一連兩天率團隊訪問台...

斗南「トウナン物語」影片上映 首支日式動漫呈現老鎮風情之美

雲林縣斗南鎮公所攜手雲科大團隊，完成首支「斗南物語」動漫作品，這支主題定為香氣的「トウナン（斗南）物語」，以斗南古蹟老街...

祭出三個「馬上」 台南環警監改裝噪音車大執法

因應暑假期間，為遏止青少年聚集飆車及改裝噪音車擾寧情形，台南環警監昨晚在東區後甲圓環執行改裝噪音車聯合稽查，並祭出「馬上...

綠鬣蜥入侵蘭潭！嘉義市民專心演奏電吹管 牠背後悄悄爬下樹

外來種綠鬣蜥入侵中南部，危害農作物，農業部今年投入2千萬元，懸賞獎金，號召專業團隊、增添原民獵人，目標移除12萬隻，嘉縣...

娃娃機熱度退燒嘉義多家熄燈 夾娃娃達人曝原因

嘉義市近年夾娃娃機店越開越多，70多歲市府退休公務員陳榮哲長期投注金錢時間，練成夾娃娃達人，常買中古機台贈送長照據點，他...

丹娜絲風災重創嘉南通訊避免數位孤島 NCC啟動災害漫遊

丹娜絲颱風7月6日深夜登陸嘉縣布袋，重創嘉南，台電損毀電線桿超過3500根，陸續修復，電力中斷癱瘓電信纜線，造成沿海手機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。