台南市1-5月交通事故 高齡死亡人數近5成

中央社／ 台南8日電

近年來高齡交通事故頻傳，台南市政府今天表示，台南市今年1月至5月高齡交通事故死亡人數占整體事故49.3%、受傷人數占16.4%，顯見高齡用路風險遠高於其他年齡層。

南市府交通局發布新聞稿指出，台南市65歲以上高齡人口逾37萬人，突破總人口的2成，隨著人口高齡化結構趨勢，近年來高齡事故比例逐漸偏高，交通部道安資訊平台統計也顯示這個現象。

交通局表示，高齡者身體機制逐漸退化，反應力降低，視力與聽力也退化，面對突發較難以即時應變，因身體相對脆弱，受到撞擊時較易重傷或死亡。

交通局分析，台南市高齡者事故常肇因於恍神、緊張、心不在焉分心駕駛、轉向未依規定、未保持行車安全間隔、闖紅燈、未依規定穿越道路等，肇事型態則以機車自撞、人車穿越道路事故居高。

交通局說，目前市府已推動系列活動，以不同族群風險為基礎，發展分齡宣導策略，且對高齡者族群啟動延伸行動，深入社區據點，透過互動課程、生活化教材與實境模擬，引導長者強化風險辨識能力與正確用路行為，降低事故風險。

台南 交通事故

率全國之先 YouBike 電輔微型調度車進駐臺大校園

