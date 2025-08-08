快訊

台南百年罕見豪雨 國定古蹟「台灣府城」南門段城垣傳塌陷

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

聽新聞
0:00 / 0:00

斗南「トウナン物語」影片上映 首支日式動漫呈現老鎮風情之美

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗南首支以日式動漫手法拍攝的「斗南物語」首部曲「香氣」，將在斗南68電影館播映，引領民眾品賞斗南風情之美。記者蔡維斌／翻攝
斗南首支以日式動漫手法拍攝的「斗南物語」首部曲「香氣」，將在斗南68電影館播映，引領民眾品賞斗南風情之美。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣斗南鎮公所攜手雲科大團隊，完成首支「斗南物語」動漫作品，這支主題定為香氣的「トウナン（斗南）物語」，以斗南古蹟老街景點為背景，拍攝斗南古蹟與香氣交織的溫馨故事，預定本月起在斗南68電影館熱門電影播映，讓民眾透過不同時空，接觸雲林青年導演及在地師生運用影像說故事，重新認識斗南之美。

為行銷斗南鎮特色，公所委託雲林科技大學數位媒體設計系副教授翁漢騰師生團隊，製作斗南鎮立鎮以來首支「斗南物語」動漫作品，作為斗南風情宣傳片，將以3個部曲，完整呈現早年「他里霧」（斗南舊名）到現今的發展歷程，第1支物語殺青，第2支影片正籌備中，將鎖定斗南農特產為故事背景。

新片在斗南68電影館上映暨漫畫聯展。翁漢騰表示，這次共有14名學生加入創作行列，走訪鎮內古蹟建築，深入探索背後故事，再著手編寫每段故事並構圖繪畫，才完成片長約4分鐘的「斗南物語」，整部影片以日式動漫方式呈現。

翁漢騰說，這支動漫是敘述一名台日混血的製香師，返台進行一場「尋香」之旅，在斗南車站遇見神祕白獅，帶著她展開斗南巡禮，穿越時空到各大歷史古蹟，最後抵達當地信仰中心順安宮，發現香氣的源頭是居民心中虔誠的祈禱。

除了以動漫說故事，製作團隊並重現在地歷史現場，創作出4本漫畫，期盼透過漫畫語言傳遞地方價值。「斗南物語」動漫共規畫3部曲，均以短片方式呈現，目前正籌備繪製第2部，聚焦在斗南的農業特色，翁漢騰期盼3部曲完成後，能透過動漫的創作，帶領大小民眾重新認識斗南之美。

斗南鎮長沈暉勛表示，斗南是深具歷史的老鎮，以日式動漫拍攝「斗南物語」更有味，完成後曾播映給日本訪客觀看，對於斗南能以動漫手法呈現地方歷史文化，獲得極大好評，稱讚是一部饒富特色的地風情宣傳片。影片將於8月每周六下午4點斗南68電影館播映，動漫聯展將擇期展出，盼透過動畫不同的視覺轉譯，拉近居民距離，啟發地方記憶。

斗南首支以日式動漫手法拍攝的「斗南物語」首部曲「香氣」，將在斗南68電影館播映，引領民眾品賞斗南風情之美。記者蔡維斌／翻攝
斗南首支以日式動漫手法拍攝的「斗南物語」首部曲「香氣」，將在斗南68電影館播映，引領民眾品賞斗南風情之美。記者蔡維斌／翻攝
斗南首支以日式動漫手法拍攝的「斗南物語」首部曲「香氣」，將在斗南68電影館播映，引領民眾品賞斗南風情之美。記者蔡維斌／翻攝
斗南首支以日式動漫手法拍攝的「斗南物語」首部曲「香氣」，將在斗南68電影館播映，引領民眾品賞斗南風情之美。記者蔡維斌／翻攝
斗南首支以日式動漫手法拍攝的「斗南物語」首部曲「香氣」，將在斗南68電影館播映，引領民眾品賞斗南風情之美。記者蔡維斌／翻攝
斗南首支以日式動漫手法拍攝的「斗南物語」首部曲「香氣」，將在斗南68電影館播映，引領民眾品賞斗南風情之美。記者蔡維斌／翻攝
斗南首支以日式動漫手法拍攝的「斗南物語」首部曲「香氣」，將在斗南68電影館播映，引領民眾品賞斗南風情之美。記者蔡維斌／翻攝
斗南首支以日式動漫手法拍攝的「斗南物語」首部曲「香氣」，將在斗南68電影館播映，引領民眾品賞斗南風情之美。記者蔡維斌／翻攝
斗南首支以日式動漫手法拍攝的「斗南物語」首部曲「香氣」，將在斗南68電影館播映，引領民眾品賞斗南風情之美。記者蔡維斌／翻攝
斗南首支以日式動漫手法拍攝的「斗南物語」首部曲「香氣」，將在斗南68電影館播映，引領民眾品賞斗南風情之美。記者蔡維斌／翻攝

電影 古蹟 團隊 雲林 日本

延伸閱讀

《鬼滅之刃無限城篇》上億票房歸功動畫團隊？Jump主編：漫畫沒那麼好，戰鬥場景不夠精彩

揪出斗南淹水原因 第五河川分署：大湖口溪水倒灌

雲林斗南市區300戶大淹水原因找到了 中央地方啟動聯合檢討

影／不是地震！斗南老屋暴雨中瞬間傾垮「房子開天窗」 婦廚房煮飯遭壓傷

相關新聞

斗南「トウナン物語」影片上映 首支日式動漫呈現老鎮風情之美

雲林縣斗南鎮公所攜手雲科大團隊，完成首支「斗南物語」動漫作品，這支主題定為香氣的「トウナン（斗南）物語」，以斗南古蹟老街...

祭出三個「馬上」 台南環警監改裝噪音車大執法

因應暑假期間，為遏止青少年聚集飆車及改裝噪音車擾寧情形，台南環警監昨晚在東區後甲圓環執行改裝噪音車聯合稽查，並祭出「馬上...

綠鬣蜥入侵蘭潭！嘉義市民專心演奏電吹管 牠背後悄悄爬下樹

外來種綠鬣蜥入侵中南部，危害農作物，農業部今年投入2千萬元，懸賞獎金，號召專業團隊、增添原民獵人，目標移除12萬隻，嘉縣...

娃娃機熱度退燒嘉義多家熄燈 夾娃娃達人曝原因

嘉義市近年夾娃娃機店越開越多，70多歲市府退休公務員陳榮哲長期投注金錢時間，練成夾娃娃達人，常買中古機台贈送長照據點，他...

丹娜絲風災重創嘉南通訊避免數位孤島 NCC啟動災害漫遊

丹娜絲颱風7月6日深夜登陸嘉縣布袋，重創嘉南，台電損毀電線桿超過3500根，陸續修復，電力中斷癱瘓電信纜線，造成沿海手機...

台南保安車站北移轉型 議員籲設鐵道園區

台南仁德地區鐵路立體化新方案正做可行性研究，高架範圍擴大自台86線橋下起至港尾溝溪止，全長約2.6公里，不過市定古蹟保安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。