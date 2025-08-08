斗南「トウナン物語」影片上映 首支日式動漫呈現老鎮風情之美

雲林縣斗南鎮公所攜手雲科大團隊，完成首支「斗南物語」動漫作品，這支主題定為香氣的「トウナン（斗南）物語」，以斗南古蹟老街景點為背景，拍攝斗南古蹟與香氣交織的溫馨故事，預定本月起在斗南68電影館熱門電影播映，讓民眾透過不同時空，接觸雲林青年導演及在地師生運用影像說故事，重新認識斗南之美。

為行銷斗南鎮特色，公所委託雲林科技大學數位媒體設計系副教授翁漢騰師生團隊，製作斗南鎮立鎮以來首支「斗南物語」動漫作品，作為斗南風情宣傳片，將以3個部曲，完整呈現早年「他里霧」（斗南舊名）到現今的發展歷程，第1支物語殺青，第2支影片正籌備中，將鎖定斗南農特產為故事背景。

新片在斗南68電影館上映暨漫畫聯展。翁漢騰表示，這次共有14名學生加入創作行列，走訪鎮內古蹟建築，深入探索背後故事，再著手編寫每段故事並構圖繪畫，才完成片長約4分鐘的「斗南物語」，整部影片以日式動漫方式呈現。

翁漢騰說，這支動漫是敘述一名台日混血的製香師，返台進行一場「尋香」之旅，在斗南車站遇見神祕白獅，帶著她展開斗南巡禮，穿越時空到各大歷史古蹟，最後抵達當地信仰中心順安宮，發現香氣的源頭是居民心中虔誠的祈禱。

除了以動漫說故事，製作團隊並重現在地歷史現場，創作出4本漫畫，期盼透過漫畫語言傳遞地方價值。「斗南物語」動漫共規畫3部曲，均以短片方式呈現，目前正籌備繪製第2部，聚焦在斗南的農業特色，翁漢騰期盼3部曲完成後，能透過動漫的創作，帶領大小民眾重新認識斗南之美。