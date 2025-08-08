祭出三個「馬上」 台南環警監改裝噪音車大執法

因應暑假期間，為遏止青少年聚集飆車及改裝噪音車擾寧情形，台南環警監昨晚在東區後甲圓環執行改裝噪音車聯合稽查，並祭出「馬上抓、馬上測、馬上罰」強力執法三步驟，共計開罰違規改裝車輛共計31件，另環保局噪音攔查6輛排氣管改裝車，檢驗不合格1輛、召回檢驗1輛。

市警一分局指出，警方也結合擴大臨檢、路檢、巡邏等各項勤務，針對改裝噪音車經常出入路段，加強攔查取締，以有效遏制違規行為。

警方表示，對於未取得監理機關認證排氣管登記的改裝車輛，依道路交通管理處罰條例第16條規定，最高可處1800元罰鍰；另如噪音值檢測超標，環保局將依噪音管制法最高可處3600元罰鍰。