快訊

台南百年罕見豪雨 國定古蹟「台灣府城」南門段城垣傳塌陷

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

聽新聞
0:00 / 0:00

祭出三個「馬上」 台南環警監改裝噪音車大執法

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南環警監昨晚在東區後甲圓環執行改裝噪音車聯合稽查。圖／讀者提供
台南環警監昨晚在東區後甲圓環執行改裝噪音車聯合稽查。圖／讀者提供

因應暑假期間，為遏止青少年聚集飆車及改裝噪音車擾寧情形，台南環警監昨晚在東區後甲圓環執行改裝噪音車聯合稽查，並祭出「馬上抓、馬上測、馬上罰」強力執法三步驟，共計開罰違規改裝車輛共計31件，另環保局噪音攔查6輛排氣管改裝車，檢驗不合格1輛、召回檢驗1輛。

市警一分局指出，警方也結合擴大臨檢、路檢、巡邏等各項勤務，針對改裝噪音車經常出入路段，加強攔查取締，以有效遏制違規行為。

警方表示，對於未取得監理機關認證排氣管登記的改裝車輛，依道路交通管理處罰條例第16條規定，最高可處1800元罰鍰；另如噪音值檢測超標，環保局將依噪音管制法最高可處3600元罰鍰。

警方呼籲，民眾切勿心存僥倖違規改裝排氣管，不僅妨害民眾生活安寧，被取締也將大傷荷包，分局將持續落實改裝車輛、酒後駕車、危險駕車、闖紅燈及違反行人路權等重大違規取締舉發，以維護及營造友善安寧的城市環境。

環保局噪音攔查6輛排氣管改裝車，檢驗不合格1輛、召回檢驗1輛。圖／讀者提供
環保局噪音攔查6輛排氣管改裝車，檢驗不合格1輛、召回檢驗1輛。圖／讀者提供
台南環警監昨晚執行改裝噪音車聯合稽查，並祭出「馬上抓、馬上測、馬上罰」強力執法三步驟，共計開罰違規改裝車輛共計31件。圖／讀者提供
台南環警監昨晚執行改裝噪音車聯合稽查，並祭出「馬上抓、馬上測、馬上罰」強力執法三步驟，共計開罰違規改裝車輛共計31件。圖／讀者提供

噪音 開罰 改裝車 闖紅燈

延伸閱讀

吵死人！ 桃園取締噪音車達118分貝　未限期改善被罰逾1萬元

嘉縣風災受損光電板 環保局：都已從滯洪池移除

新北環保局表揚17名清潔隊員 拾金不昧展現廉潔

災後棄置光電板...現場驚見「紅色油汙」 環境部：已採集水樣送驗

相關新聞

斗南「トウナン物語」影片上映 首支日式動漫呈現老鎮風情之美

雲林縣斗南鎮公所攜手雲科大團隊，完成首支「斗南物語」動漫作品，這支主題定為香氣的「トウナン（斗南）物語」，以斗南古蹟老街...

祭出三個「馬上」 台南環警監改裝噪音車大執法

因應暑假期間，為遏止青少年聚集飆車及改裝噪音車擾寧情形，台南環警監昨晚在東區後甲圓環執行改裝噪音車聯合稽查，並祭出「馬上...

綠鬣蜥入侵蘭潭！嘉義市民專心演奏電吹管 牠背後悄悄爬下樹

外來種綠鬣蜥入侵中南部，危害農作物，農業部今年投入2千萬元，懸賞獎金，號召專業團隊、增添原民獵人，目標移除12萬隻，嘉縣...

娃娃機熱度退燒嘉義多家熄燈 夾娃娃達人曝原因

嘉義市近年夾娃娃機店越開越多，70多歲市府退休公務員陳榮哲長期投注金錢時間，練成夾娃娃達人，常買中古機台贈送長照據點，他...

丹娜絲風災重創嘉南通訊避免數位孤島 NCC啟動災害漫遊

丹娜絲颱風7月6日深夜登陸嘉縣布袋，重創嘉南，台電損毀電線桿超過3500根，陸續修復，電力中斷癱瘓電信纜線，造成沿海手機...

台南保安車站北移轉型 議員籲設鐵道園區

台南仁德地區鐵路立體化新方案正做可行性研究，高架範圍擴大自台86線橋下起至港尾溝溪止，全長約2.6公里，不過市定古蹟保安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。