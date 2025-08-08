快訊

綠鬣蜥入侵蘭潭！嘉義市民專心演奏電吹管 牠背後悄悄爬下樹

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民間版社宅「芳春公寓」屋主李慶仁昨天早上在蘭潭三信亭，演奏電吹管，驚見1隻綠鬣蜥從樹上爬下來。圖／李慶仁提供
民間版社宅「芳春公寓」屋主李慶仁昨天早上在蘭潭三信亭，演奏電吹管，驚見1隻綠鬣蜥從樹上爬下來。圖／李慶仁提供

外來種綠鬣蜥入侵中南部，危害農作物，農業部今年投入2千萬元，懸賞獎金，號召專業團隊、增添原民獵人，目標移除12萬隻，嘉縣市聯合捕捉，綠鬣蜥擴散，入侵嘉義市郊蘭潭風景區，民間版社宅「芳春公寓」屋主李慶仁昨天早上在蘭潭三信亭，演奏電吹管，驚見1隻綠鬣蜥從樹上爬下來。

李慶仁說，在蘭潭演奏電吹管，頭一次看到綠鬣蜥從樹上爬下來，真是難得一見的畫面，專注演奏當時不知有綠鬣蜥從樹上爬下來，直到聆賞音樂友人發現錄影拍照，他才知道，演奏綠鬣蜥爬下樹，畫面相當有野趣也很震撼！牠就靜靜地貼在背後的樹幹上，讓人聯想到大自然與音樂的奇妙連結。

綠鬣蜥入侵蘭潭，讓人擔心擴散，危害農作物，市府建設處說，農業部統計，去年移除7萬隻，今年投入2千萬元，設災害回報APP，號召專業團隊、增添原民獵人，目標移除12萬隻，懸賞獎金提供獵人，縣市捕捉統一由縣府執行，發獎金對象限受訓獵人，不含民眾。農業部發給綠鬣蜥移除獎金：專業團隊及獵人捕獲個體嘴巴到肛門體長超過30公分給500元，低於30公分200元。

綠鬣蜥出沒繁殖熱區在嘉縣八掌溪沿岸，過去有網友組團隊用彈弓圍捕，將獵捕大批綠鬣蜥五花大綁貼上網，引發熱議；嘉縣府農業處畜產保育科說，縣市由縣府統一執行捕捉，須接受培訓獵人才發獎金，民眾捕捉不發獎金。

嘉大生物資源學系助理教授陳宣汶說，原產於中南美洲綠鬣蜥，過去以寵物貿易大量引進，2015在高屏區發現逸出野生族群，數量攀升，廣泛分布中南部平地，常發生入侵農地損壞農作物，農業部2020年將綠鬣蜥訂為有害外來物種，不得繁殖飼養，積極移除防治。

