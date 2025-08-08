娃娃機熱度退燒嘉義多家熄燈 夾娃娃達人曝原因

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
娃娃機熱度退燒， 許多家無人看管的「野場」娃娃機店，熄燈退場。圖／陳榮哲提供
嘉義市近年夾娃娃機店越開越多，70多歲市府退休公務員陳榮哲長期投注金錢時間，練成夾娃娃達人，常買中古機台贈送長照據點，他說，去年夾娃娃機店越開越多，但生意好景不到1年，許多家無人看管的「野場」娃娃機店，熄燈退場，原因是業者因成本考量，用「軟爪、易丟、高保夾」難度，抓娃娃物品又不實用，客人不上門。

陳榮哲說，嘉市蛋黃區火車站商圈仁愛路，隨著人潮減退，近1年關閉5家，人潮擁擠文化夜市，娃娃機店競相開業結果，也因為高房租負擔沉重，加上景氣低迷，過度密集開設，最近陸續關閉4家；市區外圍開開關關，此起彼落，勉勉強強維持營運店家，相對無人看管「野場」娃娃機店，有人看管遊戲場娃娃機生意較穩定。

陳榮哲指出，相對資本雄厚業者，選擇居住人口密集、交通方便的地方，開設大型有專人服務旗艦店，1年內關1家開2家，不減反增，反觀，無人看管的野場娃娃機的紛紛退場，他買二手娃娃機作公益

「消費者很精明、眼睛是雪亮的」，陳榮哲表示，野台娃娃機業者在成本考量下，不得不作千奇百怪的「軟爪、易丟、高保夾」難度激增，物品也不實用，讓客人產生挫折感，加上景氣不穩定，退場熄燈業會還會增加。陳姓娃娃機業者說，生意太競爭，房租提高，客人少，不符成本退場。

市府財局說，選物販賣機（夾娃娃機）台設置需申請，每台每月收取250元娛樂稅，機台、物品、食物由相關主管機關管理，統計去年12月底全市117家共4039台夾娃娃機，夾娃娃機增減數量浮動不定。

公益 火車站 夾娃娃機

