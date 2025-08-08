快訊

丹娜絲風災重創嘉南通訊避免數位孤島 NCC啟動災害漫遊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋登陸，重創嘉南沿海，電力中斷癱瘓電信纜線，造成沿海手機訊號全失，儼然成「數位孤島」，災後逾1個月，仍有基地台未修復。圖／嘉縣府提供
丹娜絲颱風7月6日深夜登陸嘉縣布袋，重創嘉南，台電損毀電線桿超過3500根，陸續修復，電力中斷癱瘓電信纜線，造成沿海手機訊號全失，儼然成「數位孤島」，災後逾1個月，仍有基地台未修復，立委蔡易餘要求盡速修復，強化數位韌性，避免數位孤島。

國家通訊傳播委員會（NCC）昨天下午3時起，在台南七股區、嘉義布袋鎮及此2區域部分周邊地區，啟動「災害漫遊」先導機制，可使用訊號較佳的其他電信公司服務，最遲至10月31日終止。

蔡易餘走訪災區，對台電、中華電信第一線努力表達高度敬意，但也強調，重建不能只是恢復原狀，應從災情反思通訊系統抗災能力。他發現中華電信在部分災區即便使用一般資費方案，也能維持微弱訊號，但其他業者訊號幾近完全中斷，至今仍有700多戶家用電話未恢復。

針對災後通訊瓶頸，蔡易餘在交通委員會質詢呼籲數位發展部與NCC，應盡速推動「台電據點與電信基地台共構」合作模式。他指出，台電變電所、營業處所是災後電力最早恢復據點，若能將電信基地台設置於此，可提供災區更穩固可靠訊號支撐。

目前台電與中華電信已展開合作，18處據點運作中，並有約280個新站點正進行會勘與協調，優先部署在災區。針對災害期間應急通訊不足問題，蔡易餘指出，行動衛星車風災初期表現不如預期，常受雲層干擾導致訊號中斷，顯示仍需仰賴穩定地面基地台作為主力。

NCC表示，這次風災共造成南部1293座行動基地台因電力中斷或毀損，經全力搶修，已逐步恢復至接近災前水準。未來將持續與各電信業者合作，強化災時通訊韌性，確保災民關鍵時刻不再陷入訊號斷絕的恐慌。

NCC 台電 基地台 蔡易餘 丹娜絲颱風

