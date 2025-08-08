台南保安車站北移轉型 議員籲設鐵道園區

台南仁德地區鐵路立體化新方案正做可行性研究，高架範圍擴大自台86線橋下起至港尾溝溪止，全長約2.6公里，不過市定古蹟保安車站須北移，轉型為文化觀光用途，有議員建議將新、舊站連結，朝向鐵道園區規畫；市府表示，建議都會納入後續報告。

南市交通局長王銘德說，仁德區中正路平交道鄰近仁德火車站與保安工業區，地方長期反映尖峰時段車輛於平交道停等時間長，另潭稅橋地下道常有淹水問題，且受限車道高度，車輛行駛不易甚至衍生交通事故，目前交通局已將該2處交通瓶頸納入鐵路高架範圍內，期待可解決當地鐵路橫交道路的交通問題。

交通局表示，經專業規畫團隊分析評估，仁德區鐵路採高架改建較為可行，高架範圍擬北端起自台86線高架橋下，南端至港尾溝溪，初估經費約105億元，可消除潭稅橋地下道及中正路平交道，但現有保安車站位於鐵路高架斜坡路段，為符合鐵路相關規範，須將保安車站北移約550公尺，平面車站新址規畫在奇美博物館及十鼓文創園區之間，且保安車站屬市定古蹟，原地保留後轉型文化觀光，另仁德車站則可維持原地高架。

市議員郭鴻儀指出，除保存保安車站，也應透過都市計畫變更，將新舊站連結畫設為鐵道園區，而立體化方案後的高架橋下空間運用，應一起納入評估。

目前辦完兩場說明會，反應熱烈，交通局副局長熊萬銀表示，民眾可於15日前，以書面或傳真提供具體建議，將彙整納入可行性研究，並依程序報交通部審議，爭取中央支持、核定。