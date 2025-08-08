聽新聞
0:00 / 0:00
台南保安車站北移轉型 議員籲設鐵道園區
台南仁德地區鐵路立體化新方案正做可行性研究，高架範圍擴大自台86線橋下起至港尾溝溪止，全長約2.6公里，不過市定古蹟保安車站須北移，轉型為文化觀光用途，有議員建議將新、舊站連結，朝向鐵道園區規畫；市府表示，建議都會納入後續報告。
南市交通局長王銘德說，仁德區中正路平交道鄰近仁德火車站與保安工業區，地方長期反映尖峰時段車輛於平交道停等時間長，另潭稅橋地下道常有淹水問題，且受限車道高度，車輛行駛不易甚至衍生交通事故，目前交通局已將該2處交通瓶頸納入鐵路高架範圍內，期待可解決當地鐵路橫交道路的交通問題。
交通局表示，經專業規畫團隊分析評估，仁德區鐵路採高架改建較為可行，高架範圍擬北端起自台86線高架橋下，南端至港尾溝溪，初估經費約105億元，可消除潭稅橋地下道及中正路平交道，但現有保安車站位於鐵路高架斜坡路段，為符合鐵路相關規範，須將保安車站北移約550公尺，平面車站新址規畫在奇美博物館及十鼓文創園區之間，且保安車站屬市定古蹟，原地保留後轉型文化觀光，另仁德車站則可維持原地高架。
市議員郭鴻儀指出，除保存保安車站，也應透過都市計畫變更，將新舊站連結畫設為鐵道園區，而立體化方案後的高架橋下空間運用，應一起納入評估。
目前辦完兩場說明會，反應熱烈，交通局副局長熊萬銀表示，民眾可於15日前，以書面或傳真提供具體建議，將彙整納入可行性研究，並依程序報交通部審議，爭取中央支持、核定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言