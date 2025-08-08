聽新聞
連日豪雨 雲林北港溪「虎尾潮」工程主建物安好

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
水利署於雲林北港溪虎尾段的防洪工程施工中，同步打造河川公園，經歷連日豪雨，部分土坡被沖刷流失。記者蔡維斌／攝影
水利署於雲林北港溪虎尾段的防洪工程施工中，同步打造河川公園，經歷連日豪雨，部分土坡被沖刷流失。記者蔡維斌／攝影

水利署整治雲林北港溪虎尾段，斥資9億元進行「虎尾潮」工程，同時打造雲林最大的河川公園，位於北港溪虎尾河床的工區，連日豪雨溪水暴漲，多處土坡被沖毀，地方憂心耐強力風雨程度；第五河川分署指出，未造成結構性破壞。

虎尾潮為國內第1個採國際競標設計的河川防洪工程，分3期施工，第1期去年開工，預計將虎尾鐵橋約26公頃高灘地，打造河濱運動平台、食農教育區、綠色大階梯等多項休閒設施，同時也建置兼具防洪與濕地生態多樣性的青埔分洪道及草生地景。

此次為開工後遭遇首度強大豪雨，溪水暴漲，3日溪水的水位達到最高點，距離虎尾鐵橋僅約1公尺，整個園區工地幾乎被淹沒，未來河川公園是否經得起洪水侵襲，引起民眾關切，紛紛在網路討論；昨溪水消退，工地現場部分土坡流失滑落，主建物並未被沖毀。

五河分署副分署長李俊霖說，1期工程預計下月15日完工，1期工程規畫設計時，即已考量洪水漫淹位置，整合漫淹區及調整地勢，以兩年重現期洪水位為界，區分「人為活動」和「自然區域」，主要結構物配置在洪水位以上，減少溪水沖刷機率，而這次豪雨前結構物大致都已完成，僅造成部分植栽、土坡受損，並未造成結構物損壞，土石滑落狀況將請施作廠商復原。

李俊霖表示，2期工程已於6月中旬開工，將連接北港溪1期堤頂步道至平和橋約1.5公里，串聯約1.2公里人行步道，打造2處休憩廣場，預計明年4月完工，至於3期安慶圳工程，李俊霖說，將進行水質改善及環境營造工程，預計於9月開工、後年5月完工。

北港溪虎尾段的防洪工程連日豪雨後溪水暴漲，日前直逼虎尾鐵橋，工地也被淹沒。圖／五河分署提供
北港溪虎尾段的防洪工程連日豪雨後溪水暴漲，日前直逼虎尾鐵橋，工地也被淹沒。圖／五河分署提供

