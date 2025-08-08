災區積水登革熱風險增 台南市出動無人機助防治

先前連日大豪雨造成多處積淹水，台南登革熱拉警報，尤其丹娜絲颱風毀損的屋頂暫覆蓋帆布因應，雨後積水成為孳生病媒蚊死角，南市的誘卵桶監測統計，上周平均陽性率比去年同期高16.29%，市府表示，已啟動無人機巡查，災區優先。

南市登革熱防治中心指出，統計放置社區的誘卵桶監測數據，第31周平均陽性率36.68%，高出去年同期20.39%很多，其中仁德、安南、安平及中西區病媒蚊指數較高，有121個里陽性率超過40%。

登防中心表示，近1個月接連颱風、外圍環流鋒面，台南幾乎都在下雨，且上千戶屋頂被丹娜絲颱風掀開而漏水，暫時以大型帆布覆蓋，但大型帆布容易產生皺摺及凹陷處，下雨後就容易積水，加上夏季氣溫炎熱也最適合病媒蚊生長，若沒及時處理，反成為孳生源繁殖的溫床。

為有效遏阻病媒蚊孳生， 南市登防中心與消防局合作，1日起推動無人機巡查登革熱防治計畫，受災較嚴重佳里、七股、麻豆、西港、後壁、柳營等區域優先巡查，巡查重點有高處屋頂、天溝、水塔等有無積水，截至6日巡查發現，有18處頂樓水塔吹落及10處頂樓積水，及時投藥防治，並將有孳生源風險的地點列冊，提供區公所、衛生所等防隊團隊列管，輔導所有權人改善。

雲林北港鎮被國衛院列為重點檢測區，衛生局指出，朝天宮鄰近幾個里上月查出東華里有5戶出現5個陽性容器、光民里5戶出現6個陽性容器、賜福里9戶出現17個陽性容器、仁和里8戶出現23個陽性容器，不過其餘鄉鎮近月來的積水容器檢查所得的布氏指數都在0至1級之間，呈現安全狀態。

嘉義縣、市近期孳生源查核的容器陽性率，也比去年同期稍高，嘉縣衛生局指出，去年7月22至31日容器陽性率1.07%，今年3.55%，提升2.48%。

嘉市衛生局表示，去年8月1至7日容器陽性率10.5%，今年同期13.6%。兩地衛生局都表示雨後加強宣導、查核與監控。