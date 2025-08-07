強風豪雨嘉縣慘重災情 故宮南院周末晚無人機群飛傳遞祝福

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
故宮南院後天周末晚間7時30分，配合縣府無人機日活動，辦理1場無人機展演，為受災戶及國人祈福。圖／故宮南院提供
丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣布袋鎮，接著又遭8天西南氣流豪雨重創，災區受災戶展開家園復原，故宮南院後天周末晚間7時30分，配合縣府無人機日活動，辦理1場無人機展演，為受災戶及國人祈福。

故宮南院說，強風豪雨釀災各界關心。配合縣府周末舉辦2025無人機日活動，當天晚間7時30分辦理無人機展演，為受災戶及國人祈福，無人機空中群飛展演圖像有庇佑人們的媽祖，以及人氣動漫「鏈鋸人」主角淀治等。

這場無人機群飛活動，由北港朝天宮、新港奉天宮及美商索尼影業台灣分公司共同支持，希望集結宗教與企業力量傳遞祝福，透過光影撫慰人心，為台灣祈求平順、平安。邀請民眾周末到故宮南院一同感受這份祝福。

逢暑假旺季，故宮院南院在丹娜絲風災後，推出觀展、聽講座、賞劇、看水舞無人機，首場無人機展演7月12日周末晚間登場，展演以「江戶浮世之美」為主題的水舞及無人機展演，感受故宮「以科技詮釋文化，以創新傳遞經典」的藝術療育，後天周末第2場展演不同空中祈福圖像內容。

