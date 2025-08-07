麥寮鄉玉山宮熱心捐地 公所建造首座多功能風雨球場

雲林縣麥寮鄉公所自籌約1500萬元，並由興華村玉安宮提供廟後土地，打造全鄉首座多功能風雨球場，今天舉行盛大的團拜動土典禮。鄉長許忠富表示，預計150天完工，未來球場除提供運動，也可辦理美生菜節等各種活動喜慶，成為社區共融場所。

許忠富指出，目前全鄉只有麥寮高中、麥寮國小設有風雨球場，但一直未能有公設的球場，可供鄉民運動、集會，多年前興華村加仔頭玉安宮就願意提供廟後的空地捐作興建運動場之用，但受近年原物料上漲，多次規畫後均無法如願動工，如今總算一圓村民的願望，全鄉首座風雨球場開工。

今天動土典禮由鄉長許忠富主持，麥寮鄉民代表會韓青山、麥寮村長聯誼會長也是興華村長蔡明宏、玉安宮主委許綉伶與多位地方民代及民眾一同見證，並慎重其事由鄉長帶領百餘村民團拜，場面盛大。

許忠富表示，風雨球場工程約1485萬元，同時新建公廁及民眾休閒區，工程預計150天，將來除能提供打球、運動，未來社區、公所的活動包括興華村最有名的雲林美生菜節，或社區辦喜宴都能使用場地，有如室外型活動中心。

韓青山、蔡明宏表示，繼麥寮中學建造國內唯一的校園室內棒球訓練場，麥寮首座風雨球場也開工，顯示地方對於推廣體育運動的重視，感謝廟方捐地，讓多年願望成真。玉安宮主委許綉伶也表示，球場可提供村民健康休閒，廟方捐地蓋球場更具意義。