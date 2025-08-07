快訊

影／大雨過後...台南登革熱拉警報 病媒蚊陽性率大增祭出無人機

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南大雨過後病媒蚊陽性率大增，登革熱防治中心結合消防局，出動無人機巡查，針對積水處投藥防治。圖／南市衛生局提供
台南大雨過後病媒蚊陽性率大增，登革熱防治中心結合消防局，出動無人機巡查，針對積水處投藥防治。圖／南市衛生局提供

颱風加上連續下雨，台南登革熱拉警報，登革熱防治中心誘卵桶監測統計第31周陽性率，較去年高出16%，其中仁德、安南、安平及中西區有121個里的陽性率超過40%，各區公所都全面動起來；除巡檢孳清，登防中心也針對高卵粒區四級複查，結合消防局推動無人機巡查，遏阻病媒蚊孳生。

台南市登防中心表示， 近1個月接連颱風、外圍環流鋒面，台南幾乎都在下雨，加上強降雨，造成部分區域積水，因夏季氣溫炎熱，最適合病媒蚊生長，且因上千家戶屋頂被颱風丹娜絲掀開而漏水，雖然暫時以大型帆布覆蓋，但大型帆布容易產生皺摺及凹陷處，下雨後就容易積水，若沒有及時處理，反成為孳生源繁殖的溫床。

經統計放置社區的誘卵桶監測數據，第31周平均陽性率36.68%，高出去年同期20.39%很多，其中仁德、安南、安平及中西區蚊媒指數較高，有121個里陽性率超過40%。市長黃偉哲提醒，登革熱屬環境病，和民眾生活習慣及環境息息相關，固定每週及於下雨後「巡、倒、清、刷」為簡單且重要的撇步。

為了有效遏阻病媒蚊孳生， 登防中心與消防局合作，自8月1日起，推動「無人機巡查登革熱防治計畫」，運用無人機高空巡查，針對近期風災及雨災受損較嚴重區域優先巡查，有佳里、七股、麻豆、西港、後壁、柳營等區域，巡查重點有高處屋頂、天溝、水塔等有無積水，截至8月6日巡查發現，有18處頂樓水塔吹落及10處頂樓積水，發現積水將及時投藥防治，並將有積水即有孳生源風險的地點列冊，提供區公所、衛生所等防隊團隊列管，輔導所有權人改善。若屋主或所有人不方便處理，市府團隊會偕同相關單位協助後續改善，以達全面防疫的目標。

衛福部疾病管制署統計，截至8月6日，國內已累計通報125例登革熱境外移入確定病例，病例多自東南亞國家移入，以印尼為最多，其次為越南、菲律賓、泰國及馬爾地夫。南市衛生局長李翠鳳局醫療機構提高警覺，應主動詢問並落實T.O.C.C.，若國人就診時有流行區旅遊史，出現發燒並伴隨如皮疹、噁心、嘔吐、頭痛、眼窩後疼痛、肌肉痛、關節痛或骨頭痛，立即使用登革熱NS1快篩試劑檢測，並於24小時內依「傳染病防治法」第39條規定完成通報。

台南大雨過後病媒蚊陽性率大增，登革熱防治中心結合消防局，出動無人機巡查，針對積水處投藥防治。圖／南市衛生局提供
台南大雨過後病媒蚊陽性率大增，登革熱防治中心結合消防局，出動無人機巡查，針對積水處投藥防治。圖／南市衛生局提供

