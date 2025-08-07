雲林最大的「虎尾潮」河川工程 這波暴雨挑戰「受傷不大」

施工中也是國內第一個國際競標設計斥資9億元的雲林縣最大親水公園治水工程「虎尾潮」，工程位於主要河川北港溪虎尾河床區，這次暴漲多處土坡被沖毀，在在考驗未來的維管。第五河川分署指出，豪雨僅造成部分植栽、土坡受損，並未有結構性破壞，是因已考量洪水淹漫位置而調整地勢。

水利署為整治北港溪虎尾段，打造雲林最大的河川公園，水利署推動「虎尾潮」工程，是國內第1個採國際競設計的河川防洪，挹注逾9億餘元，規畫雲林最大河岸公園，工程分3期施工。

第1期工程於去年開工，預計將虎尾鐵橋約26公頃高灘地，打造河濱運動平台、食農教育區、綠色大階梯等多項休閒設施，同時也建置兼具防洪與濕地生態多樣性的青埔分洪道及草生地景。

開工後遭雨第1次強大豪雨，溪水暴漲，直逼虎尾鐵橋，整個園區工地幾乎被淹沒，未來河川公園，是否經得起洪水侵襲，引起民眾關切，紛紛在網路討論，今天溪水消退，工地現場除部分土坡流失滑落，主建物並未被沖毀。

五河分署表示，連日豪雨在8月3日溪水的水位達到最高點，距離虎尾鐵橋僅約1公尺，目前第1期工程進度90.15%，預計下月15日完工，這次多日強雨僅造成部分植栽及土坡受損，未造成結構性的損毀。

5河副分署長李俊霖指出，1期工程規畫設計時，即已考量洪水漫淹位置，整合漫淹區及調整地勢，以2年重現期洪水位為界，區分「人為活動」和「自然區域」，主要結構物配置在洪水位以上，減少溪水沖刷機率，這次豪雨前結構物大致都已完成，但並未造成結構物損壞，至於土石滑落將請施作廠商復原。