仁德鐵路高架化新方案 保安車站北移550公尺原古蹟車站轉型

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南仁德鐵路高架化可行性研究，市府提鐵路高架範圍擴大自台86線橋下起至港尾溝溪止，全長約2.6公里，初估經費約104億元。圖／台南市交通局提供
台南仁德地區鐵路立體化可行性研究，新方案高架範圍擴大自台86線橋下起至港尾溝溪止，全長約2.6公里，初估經費約105億元，可消除中正路平交道與潭稅橋地下道兩大交通瓶頸，但保安車站要往北移，原市定古蹟保轉型為文化觀光用途，議員建議透過都市計畫變更，將新舊站連結朝向鐵道園區規畫，交通局說，都會納入後續報告。

交通局長王銘德表示，仁德區中正路平交道鄰近仁德火車站及保安工業區，地方長期反映尖峰時段車輛於平交道停等時間長，另潭稅橋地下道常有淹水問題，且受限車道高度，車輛行駛不易甚至衍生交通事故，目前交通局已將該2處交通瓶頸納入鐵路高架範圍內，期待可解決當地鐵路橫交道路的交通問題。

交通局表示，專業規劃團隊依據「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」，針對工程技術、交通改善、經濟效益、財務等面向進行分析評估，仁德區鐵路採高架改建較為可行，高架範圍北端起自台86線高架橋下，南端至港尾溝溪，長約2.6公里。

新方案可消除潭稅橋地下道及中正路平交道，但因現有保安車站位於鐵路高架斜坡路段，為符合鐵路相關規範，須將保安車站北移約550公尺，平面車站新址規畫在奇美博物館及十鼓文創園區之間，現有保安車站因屬市定古蹟，原地保留後轉型文化觀光。另仁德車站則可維持原地高架。

市議員郭鴻儀指出，保安車站除原有車站保存外，應透過都市計畫變更，將新舊站連結，劃設為鐵道園區，提升整體環境價值，更便於保安車站新舊站的人員連結；立體化方案後的高架橋下空間運用，應一起納入評估，提升整體開發效益。

交通局副局長熊萬銀表示，先前兩場說明會反應熱烈，民眾可於8月15日前以書面或傳真提供具體建議，將彙整納入可行性研究，並依程序報交通部審議，爭取中央支持，未來如獲核定，將由鐵道局辦理綜合規劃與後續設計施工。

台南仁德鐵路高架化可行性研究，其中保安車站將建新站北移550公尺，原保安車站市定古蹟將轉型文化觀光用途。圖／台南市交通局提供
鐵道 中正路 高架橋

