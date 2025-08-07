快訊

濁水溪西螺段高灘地豪雨流失 改變河道地貌4河分署將整修

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
濁水溪廣大河床農區因連日豪雨溪水暴漲而流失，損失慘重。記者蔡維斌／翻攝

連續豪雨，濁水溪暴漲，洪水湍急下游沿岸高灘地被沖毀、流失，水利署第4河川分署初步監測西螺大橋下游左岸約2.2公頃灘地消失，沿岸承租的農田及設施也受損。4河分署將待枯水期再進行灘地保護工程。

濁水溪高灘地靠近西螺段的溪段，去年凱米颱風遭沖刷退縮，這次西南氣流帶來近月的豪大雨，使灘地雪上加霜，又退縮了一大塊，當地農民說，河床農區不少農田採收，也有剛播種的蔬菜，幾無倖免，不少搭設黑網的農作設施也被沖毀，損失嚴重。

農民說，接連風雨，濁水溪河床的水路似有改道，湍急溪水往左岸沖刷，使不少高地被洪水侵蝕流失，大家都擔心如再有強風暴雨，災情會再擴大。

4河分署副分署長張朝恭表示，近月來中南部連續強降雨，濁水溪流域7月31日在自強大橋、西濱大橋段水位都達3級警戒，推估流量達5000CMS以上，雖未危及堤防安全，但造成左岸高灘地被沖刷流失而退縮。

張朝恭指出，影響範圍在西螺大橋下游400公尺的高灘地，塌陷流失長度約850公尺，面積初估約有2.2公頃，對此分署已提列灘地保護工程計畫，將利用枯水期再施工，預計今年底會完成。

至於水路改變問題，4河分署表示，將利用沙塘帶就地取材的柔性工法來保護，同時也會做河道整理，將整個水路導正。

洪水 濁水溪 西螺大橋

