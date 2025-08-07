必拍打卡新熱點 英國超人氣卡通「笑笑羊」現身台南做公益

台南福爾摩沙遊艇酒店與英國超人氣卡通角色「笑笑羊(Shaun the Sheep)」聯名合作，透過全館場域布置、三大主題房型及期間限定活動，將逗趣可愛的笑笑羊們帶到安平。副市長葉澤山今代表市長迎接笑笑羊們的到來，並啟動公益行動，主題房5%做公益。

觀旅局表示，即日起至2026年6月底，笑笑羊將驚喜現身在福爾摩沙遊艇酒店的各個角落，展開一場專屬笑笑羊的英倫假期。次笑笑羊主題活動由福爾摩沙遊艇酒店聯合安平開台天后宮共同主辦，希望透過住宿的整合，以及將餐飲、主題活動結合在地文化，吸引更多親子族群、笑笑羊粉絲、國際旅客造訪，活絡台南安平整體觀光人流與熱度。

布置後的福爾摩沙遊艇酒店，一踏進便能感受到笑笑羊所帶來的療癒氛圍，從戶外公仔到主題客房及各區空間，處處可見笑笑羊的可愛身影，每處細節皆巧妙融合英國鄉村的慵懶愜意與台南的悠閒調性。笑笑羊主題客房以「療癒假期」為靈感，精心設計3間不同風格房型，結合動畫中的農村場景，注入童趣與舒眠元素，宛如化身卡通主角，與笑笑羊共度歡樂的農場時光。

暑假期間，飯店更推出笑笑羊闖關活動，透過集章任務增進親子互動，讓孩子們盡情放電，大人也能找回久違的童趣時光。

活動聯名期間，笑笑羊尚恩的超萌夥伴「雪莉」，驚喜現身福爾摩沙遊艇酒店，吸睛指數爆表，成為安平新地標。遊客可以從安平樹屋(原英商德記洋行)、安平航海城等沿著水景公園四周遠觀，或由安北路、福爾摩沙酒店碼頭區近觀，呆萌可愛的樣子讓人瞬間融化，絕對是粉絲們來台南必拍的打卡熱點。