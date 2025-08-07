快訊

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

聽新聞
0:00 / 0:00

必拍打卡新熱點 英國超人氣卡通「笑笑羊」現身台南做公益

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
福爾摩沙遊艇酒店與英國超人氣卡通角色「笑笑羊」聯名合作，透過全館場域布置、將逗趣可愛的笑笑羊們帶到安平。圖／南市觀旅局提供
福爾摩沙遊艇酒店與英國超人氣卡通角色「笑笑羊」聯名合作，透過全館場域布置、將逗趣可愛的笑笑羊們帶到安平。圖／南市觀旅局提供

台南福爾摩沙遊艇酒店與英國超人氣卡通角色「笑笑羊(Shaun the Sheep)」聯名合作，透過全館場域布置、三大主題房型及期間限定活動，將逗趣可愛的笑笑羊們帶到安平。副市長葉澤山今代表市長迎接笑笑羊們的到來，並啟動公益行動，主題房5%做公益。

觀旅局表示，即日起至2026年6月底，笑笑羊將驚喜現身在福爾摩沙遊艇酒店的各個角落，展開一場專屬笑笑羊的英倫假期。次笑笑羊主題活動由福爾摩沙遊艇酒店聯合安平開台天后宮共同主辦，希望透過住宿的整合，以及將餐飲、主題活動結合在地文化，吸引更多親子族群、笑笑羊粉絲、國際旅客造訪，活絡台南安平整體觀光人流與熱度。

布置後的福爾摩沙遊艇酒店，一踏進便能感受到笑笑羊所帶來的療癒氛圍，從戶外公仔到主題客房及各區空間，處處可見笑笑羊的可愛身影，每處細節皆巧妙融合英國鄉村的慵懶愜意與台南的悠閒調性。笑笑羊主題客房以「療癒假期」為靈感，精心設計3間不同風格房型，結合動畫中的農村場景，注入童趣與舒眠元素，宛如化身卡通主角，與笑笑羊共度歡樂的農場時光。

暑假期間，飯店更推出笑笑羊闖關活動，透過集章任務增進親子互動，讓孩子們盡情放電，大人也能找回久違的童趣時光。

活動聯名期間，笑笑羊尚恩的超萌夥伴「雪莉」，驚喜現身福爾摩沙遊艇酒店，吸睛指數爆表，成為安平新地標。遊客可以從安平樹屋(原英商德記洋行)、安平航海城等沿著水景公園四周遠觀，或由安北路、福爾摩沙酒店碼頭區近觀，呆萌可愛的樣子讓人瞬間融化，絕對是粉絲們來台南必拍的打卡熱點。

福爾摩沙遊艇酒店結合國際 IP「笑笑羊」，提撥笑笑羊主題房收入之5%，與安平開台天后宮一起投入在地關懷，攜手做公益，積極將笑笑羊的角色魅力轉化為實際行動，傳遞溫暖與關懷，讓愛無國界。透過療癒角色與品牌使命的結合，期望將正向能量延續至更廣的社會層面，實踐笑笑羊動畫所傳遞的溫暖、療癒與歡樂精神。

福爾摩沙遊艇酒店與英國超人氣卡通角色「笑笑羊」聯名合作，透過全館場域布置、將逗趣可愛的笑笑羊們帶到安平。圖／南市觀旅局提供
福爾摩沙遊艇酒店與英國超人氣卡通角色「笑笑羊」聯名合作，透過全館場域布置、將逗趣可愛的笑笑羊們帶到安平。圖／南市觀旅局提供
福爾摩沙遊艇酒店全館場域布置、將逗趣可愛的笑笑羊帶到安平，成為打卡新熱點。圖／南市觀旅局提供
福爾摩沙遊艇酒店全館場域布置、將逗趣可愛的笑笑羊帶到安平，成為打卡新熱點。圖／南市觀旅局提供
福爾摩沙遊艇酒店與英國超人氣卡通角色「笑笑羊」聯名合作，透過全館場域布置、將逗趣可愛的笑笑羊們帶到安平。圖／南市觀旅局提供
福爾摩沙遊艇酒店與英國超人氣卡通角色「笑笑羊」聯名合作，透過全館場域布置、將逗趣可愛的笑笑羊們帶到安平。圖／南市觀旅局提供
福爾摩沙遊艇酒店與英國超人氣卡通角色「笑笑羊」聯名合作，透過全館場域布置、將逗趣可愛的笑笑羊們帶到安平。圖／南市觀旅局提供
福爾摩沙遊艇酒店與英國超人氣卡通角色「笑笑羊」聯名合作，透過全館場域布置、將逗趣可愛的笑笑羊們帶到安平。圖／南市觀旅局提供

酒店 遊艇 療癒

延伸閱讀

台南安平街頭晚間「喪屍」倒臥馬路中？員警關切她竟當場拿出煙彈吸食

《福爾摩沙》105年前台灣長這樣 百年膠卷研究成果免費公開

台南安平靈濟殿百年孤祭二部曲 快來報名夏令營體驗文化資產

足球／Attackers FC福爾摩沙足賽勝強敵 龔子恒成焦點

相關新聞

濁水溪西螺段高灘地豪雨流失 改變河道地貌4河分署將整修

連續豪雨，濁水溪暴漲，洪水湍急下游沿岸高灘地被沖毀、流失，水利署第4河川分署初步監測西螺大橋下游左岸約2.2公頃灘地消失...

必拍打卡新熱點 英國超人氣卡通「笑笑羊」現身台南做公益

台南福爾摩沙遊艇酒店與英國超人氣卡通角色「笑笑羊(Shaun the Sheep)」聯名合作，透過全館場域布置、三大主題...

露營風氣盛台南也跟風 42家申設中 27家進入2階

國內露營隨著車露的普遍更為流行，許多商用小貨車載平時做生意用，假日搖身一變為露營車，開到露營區就可場佯在大自然中紓解身心...

MUJI無印良品將進駐斗六 斗六就業中心媒合徵才送小禮

迎接父親節，斗六就業中心將於8月7日、8日舉辦「職來爸到」徵才，結合企業說明會、並為求職父親提供視障按摩並送小禮物，邀請...

台南新營全民運動館獲國家卓越建設獎 今年底前招商簽約明年啟用

台南市政府體育局主導興建的「新營區全民運動館新建工程」，繼安南區全民運動館榮獲2024年國家卓越建設獎後再獲殊榮，體育局...

廣角鏡／雲縣運動中心 拚10月重開幕

雲縣國民運動中心於本月1日公告，地下1樓停車場、1樓游泳池、3樓體適能中心、各項課程已停止服務，9月起部分球場也停止開放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。