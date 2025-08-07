露營風氣盛台南也跟風 42家申設中 27家進入2階

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市觀旅局鼓勵民眾及業者申設露營場，發展特色露營活動，讓大家感受各台南地不同特色的美景。圖／南市觀旅局提供
台南市觀旅局鼓勵民眾及業者申設露營場，發展特色露營活動，讓大家感受各台南地不同特色的美景。圖／南市觀旅局提供

國內露營隨著車露的普遍更為流行，許多商用小貨車載平時做生意用，假日搖身一變為露營車，開到露營區就可場佯在大自然中紓解身心。南市府也努力推動有興趣的業者申設露營場，目前合法露營場15家，已有42家申請中，其中已有27家進入第2階段的屋舍興建中，若取得設置登記就可營業，露營場的家數也將明顯增加。

近幾年來，國內露營風氣隨著更為多元，持續受到歡迎，也帶動相關產業發展，從車宿、搭帳棚到業者設置空調設備齊全的帳篷，讓愛露營的民眾想怎麼玩就怎麼玩。想輕鬆一下，就直接開車到有設住宿帳篷的露營區入住；想帶著孩子動手搭帳篷的就帶著齊全的設備來住，且也不一定要動手烹飪，有些露營區已提供好，讓露營更輕鬆。而隨著物價的上漲，一般飯店、民宿的住宿費用也調漲，用露營的方式旅遊成了另種旅遊選擇。

台南市觀旅局也積極推露營，鼓勵有興趣的業者申設露營場，今年4月間辦了露營場申設說明會，吸引許多業者及民眾報名參加，接著9月2日在還要在曾文市政中心致遠樓國際會議廳舉辦第二場說明會，即日起至8月22日受理報名

觀旅局指出，南市現有15家合法登記的露營場，42家申請中，這些申請要設露營場的位置以臨山區較多，其次是海濱，大部分都位於農牧用地。露營場申設分土地容許使用階段與設置登記階段，第一階段的申設條件是，地點不能位於土地被限制的19種敏感地，通過後就可申請設置建築，完工並獲通過就可完成設置登記進行營業。

目前正申請的42家，已有27家通過第一階段審核，進入第2階段。觀旅局說，若進入第2階段遲沒有進一步動作，會進行了解，雖可申請延期，但仍無積極動作，會撤銷第一階段的資格，就曾經有業者通過第一階段後遲遲沒有設置建築等動作遭到撤銷。

南市位於嘉南平原的核心位置，東側有丘陵、淺山，西側有逾40公里的海岸線，自然景觀豐富多變，觀旅局希望藉由露營場的推動申設發展特色露營活動，讓大家感受各地不同特色的美景，體驗台南獨有的魅力。申設說明會也會特別安排水土保持課程，讓有興趣民眾了解相關規定，也聽取意見，提供協助，並教導民眾如何申請才較順利，不要走不必要的路。

觀旅署統計6都合法露營場，以台中20家最多，其次是台南、桃園各15家，高雄是14家，新北6家、台北4家。

住宿 台南 露營區

