MUJI無印良品將進駐斗六 斗六就業中心媒合徵才送小禮

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
迎接父親節斗六就業中心將於8月7日、8日舉辦「職來爸到」徵才，結合企業說明會、並為求職父親提供視障按摩並送小禮物，邀請特力屋與無印良品現場徵才釋出33個職缺，歡迎對居家修繕、生活雜貨領域有興趣的民眾踴躍參加。

父親節徵才分兩場次進行，8月7日上午9點半至11點半，特力屋在斗六就業中心1樓現場舉辦面試，為即將在虎尾展店招募營業銷售專員、社區管家及兼職人員；8月8日下午1點半至3點，MUJI無印良品則在斗六就業中心4樓會議室辦理企業說明會，預先招募月薪社員、時薪社員，為10月即將開幕的斗六門市儲備人才。

MUJI無印良品表示，斗六門市將是雲林唯一據點，格外重視在地人才培育，這次企業說明會除招募人力與介紹新店情報，更希望藉由與求職者面對面交流，傳遞企業對雲林人才與職涯發展的期待，未來營運規畫將以「深根在地與在地成長」為主軸，建立穩固的人才培育基礎。

斗六就業中心主任劉達源表示，雲林地區最近陸續有大型連鎖品牌進駐設點，為協助企業補足人力缺口，特於父親節期間舉辦徵才，並邀請專業視障按摩師，免費提供肩頸按摩體驗，為求職民眾紓壓；同時發送精美小禮物，數量有限，送完為止。歡迎有轉職或求職需求的民眾踴躍參加，把握機會搶先卡位在地職缺。

劉達源指出，為協助中高齡民眾離開職場或退休後重返職場，勞動部推動「55+就業促進獎勵」方案，年滿55歲或45歲以上依法退休者，失業滿3個月以上，經公立就業服務機構推介就業，受僱滿90日即可領取3萬元獎勵金，持續受僱滿180日再領3萬元，最高可領6萬元；部分工時者，每次可獲得1.5萬元獎勵金，最多可領取2次。

詳情資訊請洽詢（05）5325105斗六就業中心。

