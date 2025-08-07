台南新營全民運動館獲國家卓越建設獎 今年底前招商簽約明年啟用

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市新營區全民運動館新建工程預計明年5月完工，此圖為模擬圖。圖／南市體育局提供
台南市新營區全民運動館新建工程預計明年5月完工，此圖為模擬圖。圖／南市體育局提供

台南市政府體育局主導興建的「新營區全民運動館新建工程」，繼安南區全民運動館榮獲2024年國家卓越建設獎後再獲殊榮，體育局表示，再次獲獎，充分展現公共設施規畫、建築美學與永續理念上的努力成果，預計今年第3季公告招商、第4季簽約，明年完工後將成為溪北地區最完善多元且無需顧慮天候的優質運動健身場館。

體育局長陳良乾指出，新營全民運動館不僅補足了新營地區長期以來缺乏大型室內運動場館的需求，更象徵台南在均衡城鄉發展、推動全民健康政策上的重要一步，落成後，將成為溪北地區全天候、全天齡的運動支點，不僅促進市民運動參與率，也將推升地方生活品質，配合全市共建10座全民運動館的目標，彰顯台南推動運動產業與健康城市的決心。

新營區全民運動館工程經費3.095億元，中央補助1億元、市府自籌2.095億元，樓地板面積約4279平方公尺，規畫地上3層空間設置瑜珈、韻律教室、體適能中心、提供全齡體能訓練場的多功能教室及可作為籃球、羽球使用的綜合球場等多項室內運動空間，設置無障礙設施及性別友善浴廁。場館導入綠建築設計、節能減碳系統，兼顧功能性與環保理念，為市民打造安全、友善、現代化的運動環境，明年5月完工後將成為溪北地區最完善多元且無需顧慮天候的優質運動健身場館。

體育局表示，為了完工後能順利啟用，同步依據「促進民間參與公共建設法」辦理可行性評估及先期規畫作業，並公開徵求優質廠商進行營運與管理。預計今年第3季公告招商、第4季完成簽約，藉由民間專業經營導入，提升服務品質與設施使用效率。

