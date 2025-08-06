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一釘一磚都不放過 雲林縣立田徑場挑戰公共工程金質獎
斥資21億打造的雲林縣立田徑場完工後，透過縣運動會成功完成萬人壓力測試，準備迎接10月18日登場的全國運動會，縣府表示，田徑場工程被視為展現縣府公共建設能量的代表性指標，已透過萬人全面檢視，找出各項缺失進行改善，將以最高品質挑戰公共工程金質獎。
雲林縣立田徑場已於8月4日完成雲林縣114年縣運，通過萬人壓力測試，交通工務局長汪令堯表示，配合縣運期間萬人實地使用，進行實際運作測試，藉由實際操作找出場館調整空間，目前全力趕工進行最後修正，全面優化硬體服務品質。
汪令堯表示，田徑場歷經600天工期一天未休，如期如質完工，施工過程中，每一根釘子、每一塊磁磚，每一個細節「我們都以最高規格檢視」，縣府與施工團隊用最嚴格要求，完成最高品質田徑場。
縣長張麗善表示，雲林縣睽違20年再次承辦全國級運動賽事，縣府以最高規格打造田徑主場館，並以「公共工程金質獎」為目標，自開工即導入標竿管理、工程分段驗收、全面行政簡化等機制，展現縣府落實工程品質管理的決心。
總經費21.44億元打造的雲林縣立田徑場，可容納1萬5千名觀眾，設有符合國際標準的跑道與最新LED燈光照明系統，提供全天候比賽條件；地下停車場設近千格車位，並設置1200吋LED大螢幕，即時轉播選手精彩表現，兼顧觀眾體驗與專業賽事需求。
張麗善表示，交通工務局自2019年以來，已多次獲得金安獎、金路獎及金質獎肯定。此次田徑場工程更被視為展現縣府公共建設能量的代表性指標，縣府以最高規格的自我要求挑戰金質獎，不僅是對公共工程品質的承諾，也代表縣府對全國選手、觀眾與鄉親的交代。
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