1至5月各縣市30日交通事故死亡最多人 台南市交通局回應了

交通部今公布2025年1至5月道路交通安全情況，各縣市30日整體死亡人數統計，以台南市142人最多，與2024年相比增加37人。

對此，台南市交通局表示，轄內今年1至5月事故數據觀察，南市A30死亡事故中以「恍神、緊張、心不在焉」等分心駕駛導致肇因占比最高(約4成)，研判與駕駛習慣、精神狀態、個人因素高度相關；機車自撞死亡案件占近3成、肇事者未持適格駕照案件占2成，多為操控失誤、高齡者反應能力下降有關。

交通局也指出，市長黃偉哲每月均親自召開道安會報積極從源頭防制推動全齡交通安全策略，針對所有死亡事故已逐案完成現勘，除短期可優化的交通工程設施立即執行外，亦彙整應強化的交通安全宣導內容提供道安會報各小組加強宣導。

交通局說明，交通安全須因應各年齡風險差異精準防制，市府團隊持續透過交通安全3E（教育、工程、執法）策略精進相關作為，114年起推動道路交通安全多元提升計畫，並特別針對機車族與高齡者等高風險族群加強落實防制工作。

經道安事故平台統計，自今年3月起整體交通事故受傷人數已逐步呈現下降趨勢，另今年1至5月交通事故受傷人數2萬5090人，較去年同期減少169人（減少0.7%），已顯現防制事故發生的初步成果。

交通局呼籲交通事故防制需要全民共同來努力，不管是汽、機車，以及職業駕駛人皆應主動減速慢行、留意行人、尊重長者通行安全，同時也可降低自身駕駛事故風險。